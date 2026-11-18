Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Η FIFA ετοιμάζεται να πουλήσει με ποσό ρεκόρ για τις ΗΠΑ τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2030
Η FIFA ετοιμάζεται να πουλήσει με ποσό ρεκόρ για τις ΗΠΑ τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2030
Η επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που φιλοξενήθηκε στη Βόρεια Αμερική και οι νέοι παίκτες στο τηλεοπτικό πεδίο δημιουργούν νέα δεδομένα
Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η μάχη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου για τη νοτιοανατολική Ευρώπη με την UEFA να πανηγυρίζει για το νέο ρεκόρ εσόδων που αφορά την τετραετία 2027-2031…
Τώρα όμως ξεκινά μία άλλη εξίσου σημαντική διαδικασία η οποία αφορά την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ 2030 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκεί όπου ο τηλεοπτικός σταθμός FOX (που παραδοσιακά έχει τα δικαιώματα και γενικά έχει επενδύσει πολλά στον αθλητισμό) και το Netflix, ακονίζουν τα μαχαίρια τους με την η πλατφόρμα streaming να εμφανίζεται έτοιμη να τινάξει τη μπάνκα στον αέρα δημιουργώντας νέα δεδομένα...
Για το Μουντιάλ 2026 η FIFA είχε εισπράξει περίπου 1 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση των δικαιωμάτων στο Fox (485 εκατ. δολάρια για τα αποκλειστικά αγγλόφωνα δικαιώματα) και το Telemundo της NBC Universal (600 εκατ. δολάρια για τα ισπανόφωνα δικαιώματα).
Τώρα οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσό από 1.5 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αν επιβεβαιωθεί θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο για τη βιομηχανία του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.
Πηγές που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν ότι το Netflix (που έχει ήδη αγοράσει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031) θα υποβάλει προσφορά πριν από την προθεσμία της Πέμπτης για τον πρώτο γύρο, μαζί με τις ανταγωνιστικές πλατφόρμες streaming Apple TV, Disney, Amazon, YouTube και Dazn, καθώς και τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς κολοσσούς Fox, ESPN, NBC Universal και Paramount Skydance. .
Σε μια σημαντική αλλαγή, η FIFA πωλεί για πρώτη φορά μαζί τα αγγλόφωνα και τα ισπανόφωνα δικαιώματα, σε μια κίνηση που δείχνει ότι αναζητά έναν μοναδικό αποκλειστικό κάτοχο δικαιωμάτων, κάτι που θα βόλευε τις εταιρείες streaming. .
Παρά τις λιγότερο ελκυστικές ώρες έναρξης των αγώνων για το αμερικανικό κοινό, καθώς η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, οι τηλεοπτικοί πάροχοι στις ΗΠΑ έχουν τρελαθεί με την ανταπόκριση του κόσμου στο περασμένο Μουντιάλ όπου έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και τα 6λεπτα διαλείμματα σε κάθε ματς για να δροσιστούν οι παίκτες ήταν απίστευτα επικερδείς.
Και η FIFA από την πλευρά της είναι αποφασισμένη να κεφαλαιοποιήσει την κατάσταση αυτή τη φορά, ξεκινώντας τη δημοπρασία μόλις τέσσερις μήνες αφότου οι ΗΠΑ φιλοξένησαν το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία…
Εκτός από τα αποκλειστικά δικαιώματα στις ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031, το Netflix έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 στην Ισπανία. Οφείλει να παραχωρήσει σε εγχώριο ελεύθερο κανάλι όλους τους αγώνες της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, και τους δύο ημιτελικούς, τον τελικό και τουλάχιστον έναν αγώνα την ημέρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κυβερνητικούς κανονισμούς.
Τώρα όμως ξεκινά μία άλλη εξίσου σημαντική διαδικασία η οποία αφορά την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ 2030 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκεί όπου ο τηλεοπτικός σταθμός FOX (που παραδοσιακά έχει τα δικαιώματα και γενικά έχει επενδύσει πολλά στον αθλητισμό) και το Netflix, ακονίζουν τα μαχαίρια τους με την η πλατφόρμα streaming να εμφανίζεται έτοιμη να τινάξει τη μπάνκα στον αέρα δημιουργώντας νέα δεδομένα...
Για το Μουντιάλ 2026 η FIFA είχε εισπράξει περίπου 1 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση των δικαιωμάτων στο Fox (485 εκατ. δολάρια για τα αποκλειστικά αγγλόφωνα δικαιώματα) και το Telemundo της NBC Universal (600 εκατ. δολάρια για τα ισπανόφωνα δικαιώματα).
Τώρα οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσό από 1.5 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αν επιβεβαιωθεί θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο για τη βιομηχανία του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.
Πηγές που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν ότι το Netflix (που έχει ήδη αγοράσει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031) θα υποβάλει προσφορά πριν από την προθεσμία της Πέμπτης για τον πρώτο γύρο, μαζί με τις ανταγωνιστικές πλατφόρμες streaming Apple TV, Disney, Amazon, YouTube και Dazn, καθώς και τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς κολοσσούς Fox, ESPN, NBC Universal και Paramount Skydance. .
Σε μια σημαντική αλλαγή, η FIFA πωλεί για πρώτη φορά μαζί τα αγγλόφωνα και τα ισπανόφωνα δικαιώματα, σε μια κίνηση που δείχνει ότι αναζητά έναν μοναδικό αποκλειστικό κάτοχο δικαιωμάτων, κάτι που θα βόλευε τις εταιρείες streaming. .
Παρά τις λιγότερο ελκυστικές ώρες έναρξης των αγώνων για το αμερικανικό κοινό, καθώς η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, οι τηλεοπτικοί πάροχοι στις ΗΠΑ έχουν τρελαθεί με την ανταπόκριση του κόσμου στο περασμένο Μουντιάλ όπου έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και τα 6λεπτα διαλείμματα σε κάθε ματς για να δροσιστούν οι παίκτες ήταν απίστευτα επικερδείς.
Και η FIFA από την πλευρά της είναι αποφασισμένη να κεφαλαιοποιήσει την κατάσταση αυτή τη φορά, ξεκινώντας τη δημοπρασία μόλις τέσσερις μήνες αφότου οι ΗΠΑ φιλοξένησαν το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία…
Εκτός από τα αποκλειστικά δικαιώματα στις ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031, το Netflix έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 στην Ισπανία. Οφείλει να παραχωρήσει σε εγχώριο ελεύθερο κανάλι όλους τους αγώνες της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, και τους δύο ημιτελικούς, τον τελικό και τουλάχιστον έναν αγώνα την ημέρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κυβερνητικούς κανονισμούς.
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