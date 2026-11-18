Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Εμμανουήλ Καραλής: Ντεμπούτο στο Ντόρτμουντ στη χειμερινή περίοδο, το πρόγραμμα του Έλληνα Ολυμπιονίκη
Εμμανουήλ Καραλής: Ντεμπούτο στο Ντόρτμουντ στη χειμερινή περίοδο, το πρόγραμμα του Έλληνα Ολυμπιονίκη
Ο Εμμανουήλ Καραλής θα συμμετάσχει σε 7 αγώνες πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαλένθια
Επτά αγώνες πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαλένθια περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Εμμανουήλ Καραλή στη χειμερινή σεζόν.
Ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του Τόκιο στο επί κοντώ και δεύτερος στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ θα ανοίξει τη χρονιά στις 23 Ιανουαρίου στο Ντόρτμουντ και θα συνεχίσει στις 2 Φεβρουαρίου στον δεύτερο αγώνα της σειράς Indoor Tour της WA για το 2027, στην Οστράβα.
Ο άλτης των 6,20 μ. στις 6 του ίδιου μήνα θα παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό στο δικό του Fly Athens, στο κλειστό της Παιανίας, στον ίδιο χώρο όπου πέρυσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα.
Ο Φεβρουάριος περιλαμβάνει έντονη δράση, αφού στη συνέχεια θα πάρει μέρος στο μίτινγκ του Λιεβέν στις 10 Φεβρουαρίου και στο Ρουέν στις 13 του ίδιου μήνα. Στις 20-21 θα γίνει στην Παιανία το Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ο Έλληνας αθλητής θα είναι παρών για να γίνει και φέτος αντικείμενο θαυμασμού από μικρούς και μεγάλους. Το τελευταίο μίτινγκ της χειμερινής περιόδου για τον Έλληνα θα είναι το Κλερμόν Φεράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Στις προσδοκίες του αθλητή είναι νέα ρεκόρ και ακόμη μεγαλύτερες πτήσεις, με στόχο να διεκδικήσει το χρυσό στο Ευρωπαϊκό της Βαλένθια, στις 5-7 Μαρτίου, στον μεγάλο του στόχο στη χειμερινή σεζόν.
Ο αθλητής πέρυσι τον χειμώνα ξεπέρασε τα 6,17 μ., ενώ το καλοκαίρι έφτασε το ρεκόρ του στα 6,20 μέτρα.
Ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του Τόκιο στο επί κοντώ και δεύτερος στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ θα ανοίξει τη χρονιά στις 23 Ιανουαρίου στο Ντόρτμουντ και θα συνεχίσει στις 2 Φεβρουαρίου στον δεύτερο αγώνα της σειράς Indoor Tour της WA για το 2027, στην Οστράβα.
Ο άλτης των 6,20 μ. στις 6 του ίδιου μήνα θα παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό στο δικό του Fly Athens, στο κλειστό της Παιανίας, στον ίδιο χώρο όπου πέρυσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα.
Ο Φεβρουάριος περιλαμβάνει έντονη δράση, αφού στη συνέχεια θα πάρει μέρος στο μίτινγκ του Λιεβέν στις 10 Φεβρουαρίου και στο Ρουέν στις 13 του ίδιου μήνα. Στις 20-21 θα γίνει στην Παιανία το Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ο Έλληνας αθλητής θα είναι παρών για να γίνει και φέτος αντικείμενο θαυμασμού από μικρούς και μεγάλους. Το τελευταίο μίτινγκ της χειμερινής περιόδου για τον Έλληνα θα είναι το Κλερμόν Φεράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Στις προσδοκίες του αθλητή είναι νέα ρεκόρ και ακόμη μεγαλύτερες πτήσεις, με στόχο να διεκδικήσει το χρυσό στο Ευρωπαϊκό της Βαλένθια, στις 5-7 Μαρτίου, στον μεγάλο του στόχο στη χειμερινή σεζόν.
Ο αθλητής πέρυσι τον χειμώνα ξεπέρασε τα 6,17 μ., ενώ το καλοκαίρι έφτασε το ρεκόρ του στα 6,20 μέτρα.
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