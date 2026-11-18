Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Euro U21: Το γκρουπ δυναμικότητας της Εθνικής Ελπίδων
Euro U21: Το γκρουπ δυναμικότητας της Εθνικής Ελπίδων
Έγιναν γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας για το Euro U21 το οποίο θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι και θα λάβει μέρος η Εθνική Ελπίδων
Η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε την πρόκριση στης στην τελική φάση του Euro U21 που θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.
Μετά από 25χρονια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει σε τελική φάση διοργάνωσης έχοντας αποκλείσει στην Ισλανδία μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδια που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.
Η κλήρωση της τελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:30, αλλά έχουν γίνει ήδη γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας. Η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στο τρίτο γκρουπ και περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:
1ο γκρουπ: Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία
2ο γκρουπ: Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία
3ο γκρουπ: Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Νορβηγία
4ο γκρουπ: Βέλγιο, Τσεχία, Σερβία, Αλβανία
Μετά από 25χρονια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει σε τελική φάση διοργάνωσης έχοντας αποκλείσει στην Ισλανδία μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδια που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.
Η κλήρωση της τελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:30, αλλά έχουν γίνει ήδη γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας. Η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στο τρίτο γκρουπ και περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:
1ο γκρουπ: Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία
2ο γκρουπ: Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία
3ο γκρουπ: Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Νορβηγία
4ο γκρουπ: Βέλγιο, Τσεχία, Σερβία, Αλβανία
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