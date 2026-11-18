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Απίθανο σκηνικό στην Αργεντινή: Δημοσιογράφος ζήτησε από το ChatGPT να του γράψει ερώτηση για τον Σκαλόνι, βίντεο
Απίθανο σκηνικό στην Αργεντινή: Δημοσιογράφος ζήτησε από το ChatGPT να του γράψει ερώτηση για τον Σκαλόνι, βίντεο
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συνέντευξη Τύπου της εθνικής Αργεντινής μετά τη σαρωτική νίκη με 7-0 επί της Κόστα Ρίκα, καθώς ένας δημοσιογράφος επιστράτευσε το ChatGPT για να διαμορφώσει την ερώτηση που θα έκανε στον Σκαλόνι
Η εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της για το 2026, διαλύοντας την Κόστα Ρίκα με 7-0 σε διεθνή φιλική αναμέτρηση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν το μοναδικό που προκάλεσε αίσθηση, καθώς ένα απίθανο περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι έκλεψε την παράσταση.
Πρωταγωνιστής δεν ήταν ο Λιονέλ Σκαλόνι, αλλά ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αποφάσισε να επιστρατεύσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να διαμορφώσει μια όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της «αλμπισελέστε».
Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο δημοσιογράφος εμφανίζεται να χρησιμοποιεί το ChatGPT, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δώσε μου μια ερώτηση για τον Σκαλόνι μετά από νίκη με 7-0».
Η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν άργησε να έρθει, με τον δημοσιογράφο να παίρνει έτοιμη μια ερώτηση, την οποία θα μπορούσε να απευθύνει στον προπονητή της Αργεντινής.
Συγκεκριμένα, η πρόταση ήταν η εξής: «Λιονέλ, μετά από μια τόσο εμφατική νίκη όπως αυτό το 7-0, ποια συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις για την αλλαγή γενιάς στην εθνική ομάδα; Αισθάνεσαι ότι αναδύεται μια νέα ποδοσφαιρική ταυτότητα, λιγότερο εξαρτημένη από τις ατομικές ενέργειες και περισσότερο βασισμένη στη συλλογική λειτουργία;»
Πρωταγωνιστής δεν ήταν ο Λιονέλ Σκαλόνι, αλλά ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αποφάσισε να επιστρατεύσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να διαμορφώσει μια όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της «αλμπισελέστε».
Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο δημοσιογράφος εμφανίζεται να χρησιμοποιεί το ChatGPT, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δώσε μου μια ερώτηση για τον Σκαλόνι μετά από νίκη με 7-0».
Η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν άργησε να έρθει, με τον δημοσιογράφο να παίρνει έτοιμη μια ερώτηση, την οποία θα μπορούσε να απευθύνει στον προπονητή της Αργεντινής.
Συγκεκριμένα, η πρόταση ήταν η εξής: «Λιονέλ, μετά από μια τόσο εμφατική νίκη όπως αυτό το 7-0, ποια συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις για την αλλαγή γενιάς στην εθνική ομάδα; Αισθάνεσαι ότι αναδύεται μια νέα ποδοσφαιρική ταυτότητα, λιγότερο εξαρτημένη από τις ατομικές ενέργειες και περισσότερο βασισμένη στη συλλογική λειτουργία;»
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