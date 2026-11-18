Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out το παιχνίδι της Παρασκευής
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out το παιχνίδι της Παρασκευής
O Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) στη Sunel Arena τη Ρεάλ Μαδρίτης
Sold out το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (21:15) στη Sunel Arena.
Το τεράστιο διπλό με τα buzzer beater με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον του κόσμου για το ματς με τους Ισπανούς και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το sold out.
H ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Sold Out ο αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης!
Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!
Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε!
Συνεχίζουμε δυνατά!»
Το τεράστιο διπλό με τα buzzer beater με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον του κόσμου για το ματς με τους Ισπανούς και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το sold out.
H ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Sold Out ο αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης!
Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!
Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε!
Συνεχίζουμε δυνατά!»
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