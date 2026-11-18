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Η σύγκριση του Χάαλαντ με τον Κριστιάνο και η συντριπτική υπεροχή του Νορβηγού
Η σύγκριση του Χάαλαντ με τον Κριστιάνο και η συντριπτική υπεροχή του Νορβηγού
Ο Χάαλαντ έφτασε τα 399 γκολ σε επίσημους αγώνες και τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά με πολύ κόσμο να έχει μπει σε διαδικασία σύγκρισης με τον Ρονάλντο
Αυτά που κάνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι αδιανόητα και δείχνει ότι ξεκάθαρα ότι έχει την ικανότητα να σπάσει κάθε ρεκόρ και πολύ περισσότερο να δημιουργήσει τα δικά του που δύσκολα θα καταρριφθούν στο μέλλον. Στο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Δανία πέτυχε ακόμα δύο τέρματα και με αυτά έφτασε τα 399 σε 473 επίσημους αγώνες. Βρίσκεται δηλαδή ένα γκολ μακριά από τα 400 και μοιραία αυτή η επίδοση του έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα στα social media και γίνεται σύγκριση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Πολλές φορές αρέσει στον κόσμο να μπαίνει σε μία διαδικασία σύγκρισης μεγάλων ποδοσφαιριστών. Για να συμβεί κάτι τέτοιο ο Κριστιάνο έχει μπει στη ζυγαριά με τον Χάαλαντ όταν ήταν και εκείνος 26 ετών. Είναι συντριπτική η υπεροχή του Νορβηγού επιθετικού έναντι του Πορτογάλου.
Στην ακριβώς ίδια ηλικία ο Ρονάλντο είχε παίξει 497 παιχνίδια έναντι των 437 που έχει παίξει ο Νορβηγός. Ο Πορτογάλος άσος είχε σκοράρει 234 γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο κάτι που σημαίνει ότι η διαφορά που χωρίζει τους δυο τους είναι στα 165 τέρματα.
Εάν επιχειρήσει να συγκρίνει κανείς και τις διοργανώσεις στο Champions League ο Χάαλαντ έχει σημειώσει 62 γκολ σε 61 αγώνες, ενώ ο Ρονάλντο είχε παίξει 72 αγώνες και είχε σκοράρει 26 τέρματα.
Παρόμοια είναι η διαφορά και για τις εθνικές ομάδες με τον Νορβηγό να έχει 68 γκολ σε 61 αγώνες, ενώ Κριστιάνο είχε 25 γκολ σε 80 αγώνες. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η διαφορά και στην Premier League όπου διέπρεψαν και οι δύο. Ο Χάαλαντ έφτασε τα 100 γκολ σε μόλις 111 αγώνες και έκανε ρεκόρ σκοράροντας 36 τέρματα σε μία σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχει 120 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Ρονάλντο από την πλευρά του είχε φτάσει τα 31 γκολ σε μία σεζόν.
Βέβαια κάνοντας αυτή τη σύγκριση θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Κριστιάνο μέχρι τα 23 του, στη Σπόρτινγκ και στις πρώτες του σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιζε ως εξτρέμ. Ο Χάαλαντ από την πλευρά του από την πρώτη ημέρα αγωνίζεται ως επιθετικός.
Πολλές φορές αρέσει στον κόσμο να μπαίνει σε μία διαδικασία σύγκρισης μεγάλων ποδοσφαιριστών. Για να συμβεί κάτι τέτοιο ο Κριστιάνο έχει μπει στη ζυγαριά με τον Χάαλαντ όταν ήταν και εκείνος 26 ετών. Είναι συντριπτική η υπεροχή του Νορβηγού επιθετικού έναντι του Πορτογάλου.
Στην ακριβώς ίδια ηλικία ο Ρονάλντο είχε παίξει 497 παιχνίδια έναντι των 437 που έχει παίξει ο Νορβηγός. Ο Πορτογάλος άσος είχε σκοράρει 234 γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο κάτι που σημαίνει ότι η διαφορά που χωρίζει τους δυο τους είναι στα 165 τέρματα.
Εάν επιχειρήσει να συγκρίνει κανείς και τις διοργανώσεις στο Champions League ο Χάαλαντ έχει σημειώσει 62 γκολ σε 61 αγώνες, ενώ ο Ρονάλντο είχε παίξει 72 αγώνες και είχε σκοράρει 26 τέρματα.
Παρόμοια είναι η διαφορά και για τις εθνικές ομάδες με τον Νορβηγό να έχει 68 γκολ σε 61 αγώνες, ενώ Κριστιάνο είχε 25 γκολ σε 80 αγώνες. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η διαφορά και στην Premier League όπου διέπρεψαν και οι δύο. Ο Χάαλαντ έφτασε τα 100 γκολ σε μόλις 111 αγώνες και έκανε ρεκόρ σκοράροντας 36 τέρματα σε μία σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχει 120 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Ρονάλντο από την πλευρά του είχε φτάσει τα 31 γκολ σε μία σεζόν.
Βέβαια κάνοντας αυτή τη σύγκριση θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Κριστιάνο μέχρι τα 23 του, στη Σπόρτινγκ και στις πρώτες του σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιζε ως εξτρέμ. Ο Χάαλαντ από την πλευρά του από την πρώτη ημέρα αγωνίζεται ως επιθετικός.
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