Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Παπανικολόπουλος: «Ποσοτικό το θέμα του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη χημεία του»
Παπανικολόπουλος: «Ποσοτικό το θέμα του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη χημεία του»
Ο προπονητής της Καρδίτσας, Νίκος Παπανικολόπουλος, μίλησε στο «Basketball Show» για τους «αιώνιους» του ελληνικού αθλητισμού, το επερχόμενο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο σύγχρονο μπάσκετ
«Το θέμα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι καθαρά ποσοτικό. Όταν επιστρέψουν οι τραυματίες θα έχει πάλι την ταυτότητα που έχει τα τελευταία χρόνια» το σχόλιο του Νίκου Παπανικολόπουλου για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος, ενώ συμπλήρωσε «Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον παίκτη που θέλει, όχι κάποιον ίσα ίσα για να πει πως πήρε, έχει την πολυτέλεια ,από πλευράς ποιότητας, να περιμένει».
«Η επίδραση των προπονητών στις ομάδες υπάρχει, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος. Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις. Το καλοκαίρι βλέπαμε ρόστερ 14-15 παικτών και λέγαμε πως δεν χωράνε και διαπιστώνουμε πως χρειάζονται 17-18» είπε για τις απαιτήσεις στο σύγχρονο μπάσκετ.
«Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί χρόνο. Έχει ένα πλούσιο ρόστερ, είναι λογικό να ψάχνει τη χημεία του» δήλωσε για τους «πράσινους».
«Η έδρα έχει το πλεονέκτημα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ και Άρης είναι δύο εντελώς διαφορετικές λογικές. Ο Άρης έχει πολύ ταλέντο, έχει βρει ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο σκληρή ομάδα, με εξίσου μεγάλο ταλέντο, αλλά χωρίς να τρέχει στο γήπεδο όσο ο Άρης. Αναμένω παιχνίιδι ρυθμού, επαφών, υψηλού επιπέδου» ανέφερε για το ντέρμπι του Σαββάτου.
«Η επίδραση των προπονητών στις ομάδες υπάρχει, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος. Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις. Το καλοκαίρι βλέπαμε ρόστερ 14-15 παικτών και λέγαμε πως δεν χωράνε και διαπιστώνουμε πως χρειάζονται 17-18» είπε για τις απαιτήσεις στο σύγχρονο μπάσκετ.
«Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί χρόνο. Έχει ένα πλούσιο ρόστερ, είναι λογικό να ψάχνει τη χημεία του» δήλωσε για τους «πράσινους».
«Η έδρα έχει το πλεονέκτημα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ και Άρης είναι δύο εντελώς διαφορετικές λογικές. Ο Άρης έχει πολύ ταλέντο, έχει βρει ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο σκληρή ομάδα, με εξίσου μεγάλο ταλέντο, αλλά χωρίς να τρέχει στο γήπεδο όσο ο Άρης. Αναμένω παιχνίιδι ρυθμού, επαφών, υψηλού επιπέδου» ανέφερε για το ντέρμπι του Σαββάτου.
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