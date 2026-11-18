Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κινήθηκε νομικά κατά της εταιρείας που διανέμει τα αρώματά του, καθώς διαπίστωσε πως τα προϊόντα του πωλούνται σε καταστήματα με πολύ χαμηλές τιμές





Η νομική ομάδα του πρώην αρχηγού της εθνικής Αγγλίας υποστηρίζει ότι η πολυτελής εικόνα των προϊόντων Eau de Toilette και Eau de Parfum με την υπογραφή του έχει πληγεί, με τα δικαστικά έγγραφα να περιγράφουν την έκπληξη και την απογοήτευση του Μπέκαμ όταν διαπίστωσε ότι τα αρώματά του πωλούνταν σε καταστήματα με προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.





Sir David Beckham has launched a lawsuit against the company distributing his branded fragrances, claiming they have been found for sale in Poundland. The former England and Manchester United footballer, who sells Eau de Toilette and Eau de Parfum, filed court papers that detailed his “shock and dismay” at finding them in discount stores and petrol stations ⤵️ https://t.co/uE7dXpowPT — The Telegraph (@Telegraph) November 16, 2026

Η αγωγή κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη από την DB Ventures, την







Οι κατηγορίες σε βάρος της Coty αφορούν παραβίαση συμβολαίου μέσω της διάθεσης των προϊόντων σε εκπτωτικά καταστήματα και άλλα μη εγκεκριμένα κανάλια πώλησης, τη διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης διαφημιστικής καμπάνιας, την υποδήλωση των καθαρών πωλήσεων, αλλά και τη μη επαρκή επένδυση στη διαφήμιση. Παράλληλα, η DB Ventures ζητά και τη λύση της μεταξύ τους συμφωνίας.





Sir David Beckham is involved in a legal action with the perfume company distributing his branded products after the fragrances were found in discount stores and gas stations. More from @Millar_Colin https://t.co/pUP1XL7bx2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 16, 2026 Κλείσιμο

Σύμφωνα με την DB Ventures, ανεξάρτητος έλεγχος από τρίτο φορέα διαπίστωσε ότι η Coty είχε δηλώσει μικρότερες καθαρές πωλήσεις κατά 123 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 93 εκατομμύρια λίρες).



Η εταιρεία υποστηρίζει ότι εξαιτίας αυτής της πρακτικής ο Μπέκαμ και η επιχειρηματική του πλευρά έχασαν περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια (4,5 εκατομμύρια λίρες) από δικαιώματα που τους αναλογούσαν.



Από την πλευρά της, η Coty αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχει καταθέσει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ζητώντας την πλήρη απόρριψη της αγωγής.



Ο σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δικαστική διαμάχη με την εταιρεία αρωμάτων που διανέμει τα επώνυμα προϊόντα του, μετά τον εντοπισμό των αρωμάτων του σε εκπτωτικά καταστήματα και πρατήρια καυσίμων.Η νομική ομάδα του πρώην αρχηγού της εθνικής Αγγλίας υποστηρίζει ότι η πολυτελής εικόνα των προϊόντων Eau de Toilette και Eau de Parfum με την υπογραφή του έχει πληγεί, με τα δικαστικά έγγραφα να περιγράφουν την έκπληξη και την απογοήτευση του Μπέκαμ όταν διαπίστωσε ότι τα αρώματά του πωλούνταν σε καταστήματα με προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.Η αγωγή κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη από την DB Ventures, την εταιρεία διαχείρισης του brand του Μπέκαμ, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο και έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση των παγκόσμιων δικαιωμάτων εικόνας, των διαφημιστικών συμφωνιών και των επιχειρηματικών συνεργασιών του.Η DB Ventures, η οποία περιγράφει τον 51χρονο πρώην ποδοσφαιριστή ως μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του αθλητισμού, της μόδας και των επιχειρήσεων, ζητά αποζημιώσεις και οικονομικές αξιώσεις ύψους τουλάχιστον 41 εκατομμυρίων δολαρίων.Οι κατηγορίες σε βάρος της Coty αφορούν παραβίαση συμβολαίου μέσω της διάθεσης των προϊόντων σε εκπτωτικά καταστήματα και άλλα μη εγκεκριμένα κανάλια πώλησης, τη διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης διαφημιστικής καμπάνιας, την υποδήλωση των καθαρών πωλήσεων, αλλά και τη μη επαρκή επένδυση στη διαφήμιση. Παράλληλα, η DB Ventures ζητά και τη λύση της μεταξύ τους συμφωνίας.Σύμφωνα με την DB Ventures, ανεξάρτητος έλεγχος από τρίτο φορέα διαπίστωσε ότι η Coty είχε δηλώσει μικρότερες καθαρές πωλήσεις κατά 123 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 93 εκατομμύρια λίρες).Η εταιρεία υποστηρίζει ότι εξαιτίας αυτής της πρακτικής ο Μπέκαμ και η επιχειρηματική του πλευρά έχασαν περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια (4,5 εκατομμύρια λίρες) από δικαιώματα που τους αναλογούσαν.Από την πλευρά της, η Coty αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχει καταθέσει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ζητώντας την πλήρη απόρριψη της αγωγής.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει κατατεθεί λανθασμένα στη Νέα Υόρκη, ενώ για τη μη εξουσιοδοτημένη διαφημιστική καμπάνια αναφέρει ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα.



Παράλληλα, αρνείται ότι έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της συμφωνίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή η υπόθεση δεν αφορά την προστασία του brand του Ντέιβιντ Μπέκαμ».



Οι δικηγόροι της Coty υποστηρίζουν ακόμη ότι η DB Ventures έχει ήδη συνάψει συμφωνία με ανταγωνιστική εταιρεία και επιχειρεί να εξασφαλίσει πρόωρη αποχώρηση από την υπάρχουσα συνεργασία, προκειμένου να επιταχύνει τη μεταφορά της άδειας χρήσης του brand σε ανταγωνιστή της.



Αναφορικά με τα χρήματα που φέρεται να οφείλει η εταιρεία, η νομική ομάδα της Coty χαρακτηρίζει τα ποσά που διεκδικούνται εντελώς υποθετικά, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε έναν ελλιπή έλεγχο. Όπως αναφέρει, μια υποτιθέμενη απόκλιση που εντοπίστηκε στη μέση ενός ελέγχου ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί δεν συνιστά απόδειξη παραβίασης συμβολαίου.