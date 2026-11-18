«Το ‘Τσούλου’ βγήκε από τον πατέρα μου, γιατί έτσι με φώναζε όταν ήμουν μικρός. Κάποιος συμπαίκτες μου το άκουσε και μου έμεινε. Το ‘Ράγιο’, που σημαίνει αστραπή, μου το κόλλησαν επειδή έβλεπαν ότι είμαι γρήγορος. Προτιμώ το ‘Τσούλου’, αυτό έχει καθιερωθεί από όσους με γνωρίζουν».«Από 8 χρονών που έπαιζα εκεί απέκτησα πολλούς φίλους. Είναι η ομάδα που αγαπώ και θέλω να κερδίζει. Πήραμε τις προάλλες το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Τους περισσότερους αγώνες τους βλέπω, κάποιους λόγω διαφοράς ώρας δεν μπορώ όμως. Όταν υπογράφεις το πρώτο σου συμβόλαιο γίνεσαι επαγγελματίας κι αυτός σε οδηγεί να κάνεις τα βήματα για τα επόμενα και πιο ψηλά σκαλοπάτια. Περισσότερο από ό,τι σου πουν οι προπονητές, πρέπει εσύ ο ίδιος να προσαρμόζεσαι, να γυμνάζεσαι και να είσαι σε κατάσταση 100% ετοιμότητας. Έκανα γρήγορα τη μετάβαση, δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα, αλλά πάντα μπορείς να βελτιώνεσαι. Από μικρός συνεχώς παίζεις, σε κάθε μέρος, μπάλα. Μεγαλώνοντας σκέφτεσαι τι θες να κάνεις στη ζωή σου και το σκέφτεσαι διαφορετικά, πιο επαγγελματικά».«Είναι αλήθεια, είχε ακουστεί στα μέσα της περιόδου (σ.σ. το καλοκαίρι του 2025). Εγώ ήμουν αφοσιωμένος στην Γοδόι Κρουζ, παίζαμε στο Κόπα Σουνταμερικάνα και είχα αποφασίσει να μείνω και να βοηθήσω την ομάδα. Δεν ήταν για μένα δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα».«Όταν τελείωνε το πρωτάθλημα και μετά το Μουντιάλ, άρχισα να ακούω κάποιες φήμες και κάποιες κρούσεις για να φύγω. Όμως αυτό ήταν μετά τον Δεκέμβριο, όταν είχα αρχίσει να τελειώνω την καριέρα μου στην Γοδόι Κρουζ. Αποφάσισα γρήγορα να έρθω στον Παναθηναϊκό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Όταν μου ανέφεραν το ενδιαφέρον, μου εξήγησαν τα πάντα. Αποφάσισα αφού μίλησα με την οικογένειά μου, τους εκπροσώπους μου και πήραμε την απόφαση να έρθω. Είχα δει λίγο για την Ελλάδα από τον Μαρσέλο και τις αναρτήσεις που έκανε από την θητεία του εδώ. Όσο το έψαχνα, μου άρεσε όλο και περισσότερο και αποφάσισα να έρθω».«Ήταν μια δύσκολη στιγμή οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, είχα μιλήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον πρόεδρο, κ. Αλαφούζο. Η Γοδόι Κρουζ ήθελε να πάω στην Ρίβερ, υπήρχε ένας διαξιφισμός, αλλά το θέμα λύθηκε και τελικά ήρθα εδώ, στον Παναθηναϊκό. Από το πρώτο τηλεφώνημα διαπίστωσα πόσο ήθελαν να έρθω οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Κι εγώ έκανα μεγάλη προσπάθεια γι’ αυτό. Τελικά όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ για την υποδοχή που μου επιφύλαξαν εδώ. Οι διαπραγματεύσεις σε αγχώνουν καμιά φορά, αλλά οι γονείς μου και οι εκπρόσωποί μου με καθησύχαζαν και όντως το θέμα λύθηκε και ήρθα στον Παναθηναϊκό».«Την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό ότι θα έρθω, άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα, έβλεπα σχόλια στο διαδίκτυο και όταν έφτασα δεν θα ξεχάσω τον πολύ κόσμο και τις πολλές κάμερες. Αυτό για μένα δημιούργησε μια δέσμευση για να δίνω πάντα το 100% για τον Παναθηναϊκό».«Σε βάζει σε σκέψεις η δαπάνη ενός τέτοιου ποσού. Πρέπει κι εσύ από την πλευρά σου να δώσεις το 100% για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις και να φέρεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».«Ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή για μένα. Ήρθαμε στην Αθήνα μετά από ένα πολύωρο ταξίδι, αλλά όταν έφτασα στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, μας έκανε πολύ καλή εντύπωση και καταλάβαμε πως ήρθαμε στο σωστό μέρος. Την πρώτη μέρα που έφτασα παρότι ήμουν κουρασμένος από το μεγάλο ταξίδι πήγα στο γήπεδο για να δω και να στηρίξω την ομάδα. Ερχόμουν από ένα πρωτάθλημα που είχε διακοπεί, ενώ εδώ ήταν σε εξέλιξη. Έπρεπε να προσαρμοστώ το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσω να παίξω. Δεν ήταν θέμα ψυχολογικό, αλλά προσαρμογής σε έναν καινούριο τρόπο παιχνιδιού. Εδώ τα παιχνίδια είναι πιο physical, είναι πιο συχνά τα παιχνίδια και πρέπει να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Είναι δύσκολο, γιατί φτάνεις σε μια χώρα που δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, δεν γνωρίζεις τους συμπαίκτες σου και πρέπει να προσαρμοστείς για να δώσεις το 100%. Με βοήθησαν πολύ παιδιά όπως ο Μαντσίνι, ο Τσάβες, που είναι συμπατριώτες μου αλλά και Έλληνες παίκτες όπως ο Μπακασέτας και ο Κυριακόπουλος. Όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά και με βοήθησαν. Η αποδοχή και η υποδοχή ήταν εξαιρετικές».«Περνάω πολλή ώρα σε αυτό. Παίζω είτε μόνος μου, είτε με φίλους. Βεβαίως, θα παίξω και GTA. Πριν λίγο καιρό έφυγε η μητέρα μου από την Ελλάδα, είμαι εδώ με την κοπέλα μου και κάνουμε βόλτες μαζί με τον αδερφό μου και την κουνιάδα του. Θεωρώ πως είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος, ένα… καλό παιδί».«Με τον Ράφα Μπενίτεθ παίζαμε πιο άμεσο ποδόσφαιρο, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ παίζουμε διαφορετικά και είμαστε χαρούμενοι που τα πράγματα μάς βγαίνουν. Όταν ήρθα δεν είχα κάνει προετοιμασία, φέτος έκανα καλή προετοιμασία το καλοκαίρι, παίζω σε όλους τους αγώνες και θέλω να συνεχίσω έτσι. Πέρσι έπαιζα περισσότερο στο κέντρο, που δεν είναι το πιο δυνατό μου σημείο, ενώ φέτος παίζω πιο πολύ στα άκρα. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Κυριακόπουλο στα αριστερά».«(Με άριστα το 10) θα έλεγα πως είναι… 8-9. Είναι πολύ απαιτητικός, κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέρνουμε και κερδίζουμε με την καθοδήγησή του. Πρέπει να είσαι πάντα στο 100% κι αν δει ότι περπατάς αντί να τρέχεις, αμέσως ‘τρελαίνεται’, σου φωνάζει. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός στην προπόνηση και να δίνεις το 100%».«Μου το είχαν πει και όταν ήρθα είχα ακούσει μια συνέντευξη του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είχα δει πως ο Ταμπόρδα πήγαινε καλά και ο κόσμος φώναζε το όνομά του. Είναι μεγάλο κίνητρο αυτό για να συνεχίσουμε κι εμείς οι νεότεροι να έχουμε ανάλογη προσφορά με τους παλαιότερους παίκτες από την Αργεντινή που έπαιξαν στον Παναθηναϊκό. Στην Αργεντινή είναι όλοι τρελοί για την μπάλα, αλλά κι εδώ-αν και δεν καταλαβαίνω πάντα τι λέει ο κόσμος-βγάζουν μεγάλη τρέλα και μας κάνουν να νιώθουμε πως είμαστε στην Αργεντινή».«Δεν το περίμενα. Ήταν πολύ ευχάριστη στιγμή, να βλέπεις ότι ο κόσμος αναγνωρίζει όλα όσα κάνεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αποδοχή και τους συμπαίκτες μου για τη βοήθειά τους».«Το δυνατό σημείο της ομάδας είναι ότι μπορεί να βάζει γκολ και μπορεί να κερδίζει με διαφορά πολλών τερμάτων».«Με σταματάνε άνθρωποι στο δρόμο και μου λένε πως πρέπει να πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Είναι ένας κοινός στόχος όλων μας και πιστεύω πως μπορούμε να το καταφέρουμε. Νομίζω πως η ομάδα δείχνει την καλή της απόδοση, τα δίνουμε όλα στην προπόνηση, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά και-ναι-πιστεύω πως μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές. Όλα τα πρωταθλήματα είναι δύσκολα και θέλουν προσαρμογή. Πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο των φιλάθλων και αυτό θα δώσει μεγάλη χαρά και σε μας».«Είναι δύο σημαντικά τρόπαια και τα δύο, αλλά να κατακτήσεις το Conference League είναι κάτι σημαντικό. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα ήθελα και τα δύο τρόπαια».«Κάθε ομάδα έχει καλούς παίκτες, αλλά πιστεύω πως εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα απίστευτο γκρουπ, μια απίστευτη χημεία. Οπότε είμαστε καλά».«Καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, ευχαριστώ, παρακαλώ, τι κάνεις (γέλια».«Θα έλεγα πως είμαι σπιτόγατος. Μου αρέσει να κάθομαι σπίτι, να πίνω μάτε και να βλέπω τηλεόραση. Αν είναι να βγω, θα πάω για κανέναν καφέ στην περιοχή της Γλυφάδας».«Με τον Τσιριβέγια κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Επίσης και με τον Ταμπόρδα, αλλά και τον Τσάβες, ο οποίος έχει το περισσότερο χιούμορ».«Στις προπονήσεις ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν και ο Στέφαν Ντε Φράι. Στο πρωτάθλημα δεν έχω άποψη ακόμη».«Πήγα στο εργοτάξιο για κάποιες φωτογραφίσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, τόσο οι φίλαθλοι όσο κι εμείς στην ομάδα ανυπομονούμε για να μπούμε στο νέο μας γήπεδο».«Το όνειρό μου είναι να παίξω στην εθνική Αργεντινής, να κατακτήσω το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και θέλω ο κόσμος να με θυμάται ως έναν καλό παίκτη και έναν καλό άνθρωπο».«Για μένα πρώτα είναι ο Μέσι και μετά ο Μαραντόνα».«Ο Νίκο Παζ της Κόμο είναι πάρα πολύ καλός, κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Προσωπικά πιστεύω πως μοιάζω περισσότερο με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε».«Περισσότερο βλέπω την Premier League. Θεωρώ πως αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο».«Είμαι πολύ ιδιότροπος στο κομμάτι του φαγητού. Στα αποδυτήρια ακούω αυτά τα τραγούδια που βάζουν οι συμπαίκτες μου, ο Κάτρης, ο Κοντούρης…».«Μπόκα, σίγουρα. Έχω παίξει και στο ‘Μπομπονέρα’».«Η αλήθεια είναι… τίποτα (γέλια)! Πριν τελειώσω το σχολείο έλεγα να ασχοληθώ με το μάρκετινγκ».«Δυστυχώς δεν έχω παρακολουθήσει αγώνα που να παίζει. Είχα πάει στο γήπεδο με την Μαρκό, αλλά δεν είχε αγωνιστεί. Ο Κάτρης που είναι από εκεί, μου είπε πως είναι ένα πανέμορφο νησί και κάποια στιγμή θέλω να πάω».«Βεβαίως, θα του κάνω αφιέρωση!».«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη στήριξη, στο γήπεδο, στα ξενοδοχεία, όπου κι αν είμαστε. Θέλω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και εύχομαι να κάνουμε μια εξαιρετική πορεία».«Πάθος, χαρακτήρας και μάχη για μένα. Για τον Παναθηναϊκό, δουλειά, οικογένεια και αγάπη. Για την Ελλάδα… όμορφη!».