Γουίτκοφ και Κούσνερ τη Πέμπτη στο Βερολίνο για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία
Γουίτκοφ και Κούσνερ τη Πέμπτη στο Βερολίνο για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία
Οι συναντήσεις θα επικεντρωθούν στις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας, ένα σχεδίο οικονομικής ανάκαμψης αλλά και στην προετοιμασία για τον επόμενο γύρο πολυμερών συνομιλιών
Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένονται αύριο Πέμπτη (19/11) στο Βερολίνο όπου θα συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους και ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα, καθώς εντείνουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.
Οι συναντήσεις θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη «αξιόπιστων μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία, στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης και στην προετοιμασία για τον επόμενο γύρο πολυμερών συνομιλιών, πρόσθεσε.
Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξήγαγαν συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά εδώ και εννέα μήνες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Στη συνέχεια, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και δήλωσαν κατόπιν ότι η Ευρώπη θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων.
Αν και ο Κούσνερ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι σημειώνεται πρόοδος, οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Η Ρωσία επιδιώκει να αποκτήσει την ουκρανική περιοχή του Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ειρήνη, ενώ η Ουκρανία είναι εξαιρετικά απρόθυμη να παραχωρήσει εδάφη.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία επικοινωνεί πολλές φορές την ημέρα με Ουκρανούς και Ευρωπαίους εταίρους, καθώς συνεργάζονται σε μια προσπάθεια να «προωθήσουν προτάσεις για μια βιώσιμη ειρήνη».
«Οι συναντήσεις στο Βερολίνο θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στη μεταπολεμική περίοδο, στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης και ευημερίας, καθώς και στην προετοιμασία για τον επόμενο γύρο πολυμερών διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.
Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιούνται ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι αναμένει το ζήτημα της Ουκρανίας να περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνόδου.
«Οι συναντήσεις στο Βερολίνο και οι επαφές του προέδρου Τραμπ στην Κίνα αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης διπλωματικής προσπάθειας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.
Οι συναντήσεις θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη «αξιόπιστων μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία, στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης και στην προετοιμασία για τον επόμενο γύρο πολυμερών συνομιλιών, πρόσθεσε.
Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξήγαγαν συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά εδώ και εννέα μήνες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Στη συνέχεια, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και δήλωσαν κατόπιν ότι η Ευρώπη θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων.
Αν και ο Κούσνερ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι σημειώνεται πρόοδος, οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Η Ρωσία επιδιώκει να αποκτήσει την ουκρανική περιοχή του Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ειρήνη, ενώ η Ουκρανία είναι εξαιρετικά απρόθυμη να παραχωρήσει εδάφη.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία επικοινωνεί πολλές φορές την ημέρα με Ουκρανούς και Ευρωπαίους εταίρους, καθώς συνεργάζονται σε μια προσπάθεια να «προωθήσουν προτάσεις για μια βιώσιμη ειρήνη».
«Οι συναντήσεις στο Βερολίνο θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στη μεταπολεμική περίοδο, στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης και ευημερίας, καθώς και στην προετοιμασία για τον επόμενο γύρο πολυμερών διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.
Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιούνται ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι αναμένει το ζήτημα της Ουκρανίας να περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνόδου.
«Οι συναντήσεις στο Βερολίνο και οι επαφές του προέδρου Τραμπ στην Κίνα αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης διπλωματικής προσπάθειας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα