Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ο Ανάκογλου νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ
Ο Ανάκογλου νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων» ο Ανάκογλου θα αντικαταστήσει τον Στέλιο Κοζανίδη, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον νέο προπονητή του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Ο λόγος για τον Δημήτρη Ανάκογλου, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Στέλιο Κοζανίδη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Κοζανίδη, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε την τεχνική ευθύνη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Συλλόγου.
Η ΑΕΚ τον ευχαριστεί για την προσφορά και τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του καριέρα. Καθήκοντα προπονητή αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ανάκογλου».
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Κοζανίδη, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε την τεχνική ευθύνη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Συλλόγου.
Η ΑΕΚ τον ευχαριστεί για την προσφορά και τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του καριέρα. Καθήκοντα προπονητή αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ανάκογλου».
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