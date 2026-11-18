Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Τσιμίκας εναντίον Σομποσλάι: Ποιος κέρδισε στη μάχη για τις διακοπές και το φαγητό, δείτε βίντεο
Τσιμίκας εναντίον Σομποσλάι: Ποιος κέρδισε στη μάχη για τις διακοπές και το φαγητό, δείτε βίντεο
Oι δύο συμπαίκτες συμμετείχαν σε ένα διασκεδαστικό challenge της Λίβερπουλ, με τον Έλληνα μπακ να κλέβει την παράσταση
Στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Λίβερπουλ επέστρεψε ο Κώστας Τσιμίκας, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελλάδας για το Nations League, με τον Έλληνα διεθνή να συμμετέχει σε ένα απολαυστικό παιχνίδι μαζί με τον Ντόμινικ Σομποσλάι.
Οι δύο ποδοσφαιριστές άφησαν για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και πρωταγωνίστησαν σε ένα διασκεδαστικό challenge, στο οποίο κλήθηκαν να συγκρίνουν τις προτιμήσεις τους σε διάφορες κατηγορίες.
Το concept ήταν απλό. Οι δύο συμπαίκτες στέκονταν πλάτη με πλάτη και έπρεπε να γυρίσουν προς την ίδια πλευρά, εφόσον πίστευαν ότι υπερτερούσαν στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά διασκεδαστικό, με αρκετά πειράγματα και χαμόγελα μεταξύ των δύο παικτών. Το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήρθε όταν οι ερωτήσεις απέκτησαν ελληνικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, οι δύο ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να απαντήσουν ποια χώρα αποτελεί καλύτερο προορισμό για διακοπές, αλλά και ποια διαθέτει την καλύτερη κουζίνα.
Ο Τσιμίκας δεν θα μπορούσε φυσικά να μην υπερασπιστεί την πατρίδα του, με τον Έλληνα μπακ να επικρατεί και στις δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, αφήνοντας τον Σομποσλάι να αποδεχθεί την ήττα του.
Οι δύο ποδοσφαιριστές άφησαν για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και πρωταγωνίστησαν σε ένα διασκεδαστικό challenge, στο οποίο κλήθηκαν να συγκρίνουν τις προτιμήσεις τους σε διάφορες κατηγορίες.
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Το concept ήταν απλό. Οι δύο συμπαίκτες στέκονταν πλάτη με πλάτη και έπρεπε να γυρίσουν προς την ίδια πλευρά, εφόσον πίστευαν ότι υπερτερούσαν στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά διασκεδαστικό, με αρκετά πειράγματα και χαμόγελα μεταξύ των δύο παικτών. Το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήρθε όταν οι ερωτήσεις απέκτησαν ελληνικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, οι δύο ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να απαντήσουν ποια χώρα αποτελεί καλύτερο προορισμό για διακοπές, αλλά και ποια διαθέτει την καλύτερη κουζίνα.
Ο Τσιμίκας δεν θα μπορούσε φυσικά να μην υπερασπιστεί την πατρίδα του, με τον Έλληνα μπακ να επικρατεί και στις δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, αφήνοντας τον Σομποσλάι να αποδεχθεί την ήττα του.
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