Μπαρτζώκας στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Είστε η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague», δείτε βίντεο
Μπαρτζώκας στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Είστε η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague», δείτε βίντεο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού συνεχάρη τους παίκτες του στα αποδυτήρια, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μία από τις πιο δραματικές νίκες της φετινής EuroLeague πανηγύρισε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 97-95 στην παράταση, χάρη στο απίθανο buzzer beater του Σάσα Βεζένκοβ που έστειλε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο και το μεγάλο τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Το φινάλε της αναμέτρησης ήταν βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα και να παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στη Λεμεσό, σε ένα παιχνίδι που κράτησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να μιλήσει στους παίκτες του στα αποδυτήρια, πραγματοποιώντας μία ιδιαίτερα δυνατή ομιλία, μέσα από την οποία φρόντισε να τους υπενθυμίσει την ποιότητα και τις δυνατότητες της ομάδας.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει στο μπάσκετ και ήμασταν μέρος σε όλο αυτό. Παίξαμε με την καρδία μας και νικήσαμε κάθε λεπτομέρεια για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Ακούστε. Είστε η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague.
Δεν παίζει ρόλο αν έχουμε τραυματίες ή αν είμαστε κουρασμένοι. Αυτά είναι χαζομάρες. Μείνετε θετικοί και ενωμένοι. Θα κερδίσουμε και τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή».
Το φινάλε της αναμέτρησης ήταν βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα και να παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στη Λεμεσό, σε ένα παιχνίδι που κράτησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να μιλήσει στους παίκτες του στα αποδυτήρια, πραγματοποιώντας μία ιδιαίτερα δυνατή ομιλία, μέσα από την οποία φρόντισε να τους υπενθυμίσει την ποιότητα και τις δυνατότητες της ομάδας.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει στο μπάσκετ και ήμασταν μέρος σε όλο αυτό. Παίξαμε με την καρδία μας και νικήσαμε κάθε λεπτομέρεια για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Ακούστε. Είστε η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague.
Δεν παίζει ρόλο αν έχουμε τραυματίες ή αν είμαστε κουρασμένοι. Αυτά είναι χαζομάρες. Μείνετε θετικοί και ενωμένοι. Θα κερδίσουμε και τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή».
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