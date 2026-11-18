Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Κοντούρης: «Το μεγαλύτερο όνειρο να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο, θέλω την Ισπανία»
Κοντούρης: «Το μεγαλύτερο όνειρο να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο, θέλω την Ισπανία»
Ο διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης, μίλησε στο «The Football Show» για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής U21 στην τελική φάση του Euro που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας
«Μου αρέσει να παίζω χαμηλά, να παίρνω την πρώτη πάσα. Μου ταιριάζει περισσότερο η θέση του εξαριού. Πάντα προσαρμόζομαι στα στοιχεία του παρτενέρ μου στο κέντρο» είπε ο Σωτήρης Κοντούρης όσον αφορά τον ίδιο και το που προτιμά να αγωνίζεται.
«Τρελό αυτό που ζήσαμε στην Ισλάνδία, είχε πολύ κρύο. Δεν περίμενα τόσο καλούς τους Ισλανδούς. Με εξέπληξαν στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, σταθήκαμε και τυχεροί» σχολίασε σχετικά με τη μάχη απέναντι στην Ισλανδία, προσθέτοντας «Είχαμε τύχη, χωρίς αυτήν όμως δεν πας πουθενά».
«Μας βολεύει να κληρωθούμε με πιο αδύναμους αντιπάλους. Θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε την Ισπανία» τόνισε για την επερχόμενη κλήρωση της τελικής φάσης του Euro U21.
«Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εκεί. Η ομάδα δεν πάει απλά για να συμμετάσχει, αλλά να διεκδικήσει πράγματα. Είναι το μεγαλύτερο όνειρο ενός ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται με το εθνόσημο» τα λόγια του για την παρουσία του στην Εθνική Ελπίδων και τον στόχο της ομάδας στα γήπεδα Αλβανίας και Σερβίας το ερχόμενο καλοκαίρι.
«Τρελό αυτό που ζήσαμε στην Ισλάνδία, είχε πολύ κρύο. Δεν περίμενα τόσο καλούς τους Ισλανδούς. Με εξέπληξαν στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, σταθήκαμε και τυχεροί» σχολίασε σχετικά με τη μάχη απέναντι στην Ισλανδία, προσθέτοντας «Είχαμε τύχη, χωρίς αυτήν όμως δεν πας πουθενά».
«Μας βολεύει να κληρωθούμε με πιο αδύναμους αντιπάλους. Θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε την Ισπανία» τόνισε για την επερχόμενη κλήρωση της τελικής φάσης του Euro U21.
«Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εκεί. Η ομάδα δεν πάει απλά για να συμμετάσχει, αλλά να διεκδικήσει πράγματα. Είναι το μεγαλύτερο όνειρο ενός ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται με το εθνόσημο» τα λόγια του για την παρουσία του στην Εθνική Ελπίδων και τον στόχο της ομάδας στα γήπεδα Αλβανίας και Σερβίας το ερχόμενο καλοκαίρι.
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