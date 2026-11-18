Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
«Δεν υπήρξε ούτε ένα σημείο του σώματός της, που να μην είχε υποστεί κακοποίηση»: Η 4χρονη Ινάς δικαιώθηκε 40 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία από τους γονείς της
«Δεν υπήρξε ούτε ένα σημείο του σώματός της, που να μην είχε υποστεί κακοποίηση»: Η 4χρονη Ινάς δικαιώθηκε 40 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία από τους γονείς της
Ποινές φυλάκισης για τη μητέρα και τον πατέρα του άτυχου κοριτσιού, το υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια - Το άψυχο σώμα της είχε βρεθεί σε αυτοκινητόδρομο, γι' αυτό την αποκαλούσαν «η μικρή μάρτυρας του Α10»
Η μητέρα ενός τετράχρονου κοριτσιού, το οποίο δολοφονήθηκε στην κεντρική Γαλλία και βρέθηκε δίπλα σε αυτοκινητόδρομο πριν από σχεδόν 40 χρόνια, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.
Η 72χρονη Χαλίμα Ελ Μπαχτί κρίθηκε ένοχη την Τρίτη για «βασανιστήρια και πράξεις βαρβαρότητας που προκάλεσαν τον θάνατο, χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας», σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης.
Ο πατέρας του κοριτσιού, ο 74χρονος Αχμέντ Τουλούμπ, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης ως συνεργός, σύμφωνα με το BBC.
Η τετράχρονη Ινάς Τουλούμπ βρέθηκε δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Α10, στο Σιέβρ, στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ, στις 11 Αυγούστου 1987. Το σώμα της έφερε πολλαπλά σημάδια κακοποίησης, μεταξύ των οποίων ανθρώπινα δαγκώματα, σπασμένα οστά και εγκαύματα από σίδερο.
Ενταφιάστηκε σε ανώνυμο τάφο κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της. Για τρεις δεκαετίες παρέμεινε άγνωστη και ήταν γνωστή μόνο ως «Η μικρή μάρτυρας του Α10».
Το 2018, ωστόσο, ταυτοποιήθηκε, όταν το DNA του αδελφού της —το οποίο είχε εξεταστεί στο πλαίσιο άσχετης υπόθεσης— ταυτίστηκε με το δικό της, οδηγώντας στη σύλληψη των γονιών τους.
Η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Κακουργιοδικείο του Λουάρ-ε-Σερ από τις 2 Νοεμβρίου, ενώ η ετυμηγορία ανακοινώθηκε την Τρίτη, έπειτα από αρκετές ώρες διασκέψεων του δικαστηρίου.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας Αναΐς Αλιό τόνισε ότι «δεν υπήρξε ούτε ένα σημείο του σώματος της Ινάς που να μην είχε υποστεί κακοποίηση». Αναφέρθηκε επίσης στο «αίσθημα ιλίγγου που μας κατέλαβε όλους» όταν είδαν τις «φρικτές φωτογραφίες» από τη νεκροψία, σύμφωνα με το France Info.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η μητέρα του παιδιού αντιμετώπιζε διαταραχή της κρίσης της κατά τον χρόνο του θανάτου της κόρης της, γεγονός που μείωσε τη μέγιστη δυνατή ποινή που μπορούσε να της επιβληθεί.
Το France Info περιέγραψε τους δύο κατηγορουμένους να κάθονται ακίνητοι στις καρέκλες τους, με σκυμμένα κεφάλια, καθώς διαβάζονταν οι αιτιολογίες της απόφασης.
Η 72χρονη Χαλίμα Ελ Μπαχτί κρίθηκε ένοχη την Τρίτη για «βασανιστήρια και πράξεις βαρβαρότητας που προκάλεσαν τον θάνατο, χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας», σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης.
Ο πατέρας του κοριτσιού, ο 74χρονος Αχμέντ Τουλούμπ, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης ως συνεργός, σύμφωνα με το BBC.
Parents jailed for torture and death of four-year-old girl in France in 1987 https://t.co/wr2bOXRz5w— BBC News (World) (@BBCWorld) November 18, 2026
Η τετράχρονη Ινάς Τουλούμπ βρέθηκε δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Α10, στο Σιέβρ, στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ, στις 11 Αυγούστου 1987. Το σώμα της έφερε πολλαπλά σημάδια κακοποίησης, μεταξύ των οποίων ανθρώπινα δαγκώματα, σπασμένα οστά και εγκαύματα από σίδερο.
Ενταφιάστηκε σε ανώνυμο τάφο κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της. Για τρεις δεκαετίες παρέμεινε άγνωστη και ήταν γνωστή μόνο ως «Η μικρή μάρτυρας του Α10».
Το 2018, ωστόσο, ταυτοποιήθηκε, όταν το DNA του αδελφού της —το οποίο είχε εξεταστεί στο πλαίσιο άσχετης υπόθεσης— ταυτίστηκε με το δικό της, οδηγώντας στη σύλληψη των γονιών τους.
Η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Κακουργιοδικείο του Λουάρ-ε-Σερ από τις 2 Νοεμβρίου, ενώ η ετυμηγορία ανακοινώθηκε την Τρίτη, έπειτα από αρκετές ώρες διασκέψεων του δικαστηρίου.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας Αναΐς Αλιό τόνισε ότι «δεν υπήρξε ούτε ένα σημείο του σώματος της Ινάς που να μην είχε υποστεί κακοποίηση». Αναφέρθηκε επίσης στο «αίσθημα ιλίγγου που μας κατέλαβε όλους» όταν είδαν τις «φρικτές φωτογραφίες» από τη νεκροψία, σύμφωνα με το France Info.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η μητέρα του παιδιού αντιμετώπιζε διαταραχή της κρίσης της κατά τον χρόνο του θανάτου της κόρης της, γεγονός που μείωσε τη μέγιστη δυνατή ποινή που μπορούσε να της επιβληθεί.
Το France Info περιέγραψε τους δύο κατηγορουμένους να κάθονται ακίνητοι στις καρέκλες τους, με σκυμμένα κεφάλια, καθώς διαβάζονταν οι αιτιολογίες της απόφασης.
Η Ελ Μπαχτί και ο Τουλούμπ έχουν προθεσμία 10 ημερών για να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.
Ο θάνατος της Ινάς πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία της Γαλλίας. Η φωτογραφία του κοριτσιού αναρτήθηκε σε δημόσιους χώρους, ενώ συναγερμός για τον εντοπισμό της είχε σταλεί σε περισσότερες από 30 χώρες.
Ο θάνατος της Ινάς πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία της Γαλλίας. Η φωτογραφία του κοριτσιού αναρτήθηκε σε δημόσιους χώρους, ενώ συναγερμός για τον εντοπισμό της είχε σταλεί σε περισσότερες από 30 χώρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα