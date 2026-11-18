Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
O Γκουαρδιόλα δέχθηκε προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, αλλά τις απέρριψε
O Γκουαρδιόλα δέχθηκε προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, αλλά τις απέρριψε
Ο Ισπανός προπονητής βρίσκεται εκτός πάγκων μετά το τέλος της παρουσίας του στη Μάντσεστερ Σίτι και ήδη έχει δεχθεί αρκετές προτάσεις
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός πως δεν βιάζεται να αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπός του, ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς ωστόσο να προτίθεται να τις εξετάσει στην παρούσα φάση.
Ο έμπειρος προπονητής παραμένει περιζήτητος στην παγκόσμια ποδοσφαιρική αγορά, με ομάδες από διαφορετικές ηπείρους να επιθυμούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται και σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι έχουν ήδη κινηθεί για την περίπτωσή του.
Την αποκάλυψη έκανε ο εκπρόσωπός του, Ζοζέπ Μαρία Ορομπίτγκ, σε δηλώσεις του στην «Al Riyadh». Όπως εξήγησε, οι προσεγγίσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς να αποκαλύπτονται τα ονόματα των ομάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
«Έχουμε δεχθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία μέσω διαμεσολαβητών, αλλά ο Πεπ αρνείται κατηγορηματικά να εξετάσει οποιαδήποτε από αυτές αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο έμπειρος προπονητής παραμένει περιζήτητος στην παγκόσμια ποδοσφαιρική αγορά, με ομάδες από διαφορετικές ηπείρους να επιθυμούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται και σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι έχουν ήδη κινηθεί για την περίπτωσή του.
🚨 @ariyadhiah Former Manchester City manager Pep Guardiola has received offers from Saudi Arabia in recent days, according to his agent, Josep Maria Orobitg. Speaking on Tuesday, Orobitg declined to name the clubs involved, stating: "We received offers from Saudi Arabia through intermediaries in recent days, but Guardiola is completely refusing to consider any of them." He added: "Pep will officially begin discussing his future before the start of next season, and this is a final decision at this point."— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 17, 2026
Την αποκάλυψη έκανε ο εκπρόσωπός του, Ζοζέπ Μαρία Ορομπίτγκ, σε δηλώσεις του στην «Al Riyadh». Όπως εξήγησε, οι προσεγγίσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς να αποκαλύπτονται τα ονόματα των ομάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
«Έχουμε δεχθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία μέσω διαμεσολαβητών, αλλά ο Πεπ αρνείται κατηγορηματικά να εξετάσει οποιαδήποτε από αυτές αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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