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Πάντερ: «Ο Ομπράντοβιτς ήταν έτοιμος να διώξει τον Λεσόρ από την Παρτιζάν»
Πάντερ: «Ο Ομπράντοβιτς ήταν έτοιμος να διώξει τον Λεσόρ από την Παρτιζάν»
Ο Αμερικανός γκαρντ αποκάλυψε πως ο Σέρβος προπονητής δεν ήταν ικανοποιημένος με τον Γάλλο διεθνή στην προετοιμασία και ετοιμαζόταν να τον διώξει από την ομάδα του Βελιγραδίου
Μία άγνωστη ιστορία από την κοινή τους παρουσία στην Παρτιζάν αποκάλυψε ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος μίλησε για τη δύσκολη αρχή του Ματίας Λεσόρ στο Βελιγράδι και τη στάση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς απέναντι στον Γάλλο σέντερ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «EuroInsiders», ο Αμερικανός γκαρντ αποκάλυψε πως ο «Ζοτς» δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα του Λεσόρ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ακόμη και την αποδέσμευσή του.
Όπως εξήγησε ο Πάντερ, ο Γάλλος σέντερ δεν είχε ξεκινήσει καλά την προετοιμασία ενόψει της EuroLeague, με τον έμπειρο Σέρβο τεχνικό να του ασκεί έντονη πίεση. Ωστόσο, ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε καθοριστικό για την αλλαγή της εικόνας του.
«Ο Ματίας Λεσόρ θα σας επιβεβαιώσει ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, παραλίγο να αποδεσμευτεί. Ο προπονητής δεν ήταν ικανοποιημένος μαζί του. Ήρθε στη μέση της πρώτης μου σεζόν στην Παρτιζάν και δεν ξεκίνησε καλά την προετοιμασία για την Ευρωλίγκα.
Τότε ο προπονητής τον πίεσε και εκείνη ακριβώς τη στιγμή άλλαξε κάτι στο μυαλό του. Θυμάμαι ότι παίξαμε ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον της Μπαρτσελόνα και τότε ήταν που άναψε μια σπίθα στο μυαλό του. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, μεταμορφώθηκε στο "θηρίο" που είναι σήμερα.
Όλα μπήκαν σε σωστή τροχιά σε πνευματικό επίπεδο, καθώς ήταν καλός παίκτης ακόμα και πριν από αυτό, αλλά τότε ήταν που πραγματικά "κούμπωσε" το πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάντερ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «EuroInsiders», ο Αμερικανός γκαρντ αποκάλυψε πως ο «Ζοτς» δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα του Λεσόρ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται ακόμη και την αποδέσμευσή του.
Όπως εξήγησε ο Πάντερ, ο Γάλλος σέντερ δεν είχε ξεκινήσει καλά την προετοιμασία ενόψει της EuroLeague, με τον έμπειρο Σέρβο τεχνικό να του ασκεί έντονη πίεση. Ωστόσο, ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε καθοριστικό για την αλλαγή της εικόνας του.
«Ο Ματίας Λεσόρ θα σας επιβεβαιώσει ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, παραλίγο να αποδεσμευτεί. Ο προπονητής δεν ήταν ικανοποιημένος μαζί του. Ήρθε στη μέση της πρώτης μου σεζόν στην Παρτιζάν και δεν ξεκίνησε καλά την προετοιμασία για την Ευρωλίγκα.
Τότε ο προπονητής τον πίεσε και εκείνη ακριβώς τη στιγμή άλλαξε κάτι στο μυαλό του. Θυμάμαι ότι παίξαμε ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον της Μπαρτσελόνα και τότε ήταν που άναψε μια σπίθα στο μυαλό του. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, μεταμορφώθηκε στο "θηρίο" που είναι σήμερα.
Όλα μπήκαν σε σωστή τροχιά σε πνευματικό επίπεδο, καθώς ήταν καλός παίκτης ακόμα και πριν από αυτό, αλλά τότε ήταν που πραγματικά "κούμπωσε" το πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάντερ.
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