Μεγαλώνει η απόσταση που χωρίζει τους μισθούς στην Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη, με τους εργαζομένους στη χώρα μας να βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλότερες αποδοχές, αυξημένο κόστος διαβίωσης και περιορισμένα περιθώρια αποταμίευσης. Παρά τις μισθολογικές αυξήσεις των τελευταίων ετών, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Η εικόνα που αποτυπώνεται στα στοιχεία της Eurostat για το 2025 αναδεικνύει το μέγεθος της απόκλισης, καθώς ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 18.800 ευρώ, έναντι 41.500 ευρώ στην ΕΕ. Οι ελληνικές αποδοχές αντιστοιχούν στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται από τη Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 4,3% το 2025, φθάνοντας τα 41.500 ευρώ από 39.800 ευρώ το προηγούμενο έτος.Οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στο Λουξεμβούργο, με 85.600 ευρώ ετησίως, ενώ ακολουθούν η Δανία με 73.500 ευρώ και η Ιρλανδία με 64.400 ευρώ.Στον αντίποδα, η Ελλάδα έχει μέσο ετήσιο μισθό 18.800 ευρώ. Τα ποσά αφορούν σε ονομαστικές αποδοχές, προσαρμοσμένες σε πλήρη απασχόληση, χωρίς να έχει συνυπολογιστεί η επίδραση του πληθωρισμού.Η διαφορά αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες σύγκλισης των ελληνικών εισοδημάτων με τα ευρωπαϊκά επίπεδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση των τιμών εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.