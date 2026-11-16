Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η αμφισβήτηση του Γιοβάνοβιτς και η νοοτροπία της Εθνικής
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η αμφισβήτηση του Γιοβάνοβιτς και η νοοτροπία της Εθνικής
«Έχει βάση η συζήτηση περί καταλληλότητας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Ελλάδας;», «Ήταν αγωνιστικό το ζήτημα της συντριβής από την Ολλανδία ή ζήτημα νοοτροπίας;», ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο ενδέκατο επεισόδιο του Win Win
Πόσο πίσω γυρίζει την Εθνική η συντριβή από την Ολλανδία; Υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στο 3-0 από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στο 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ; Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας δίνουν τις απαντήσεις στο ενδέκατο επεισόδιο του «Win Win».
Είναι υπερβολική η κριτική που ασκείται στην Εθνική; Η Αγγλία που... λυγίζει στα δύσκολα, όσα κρίνουν οι τρεις τελευταίες «στροφές» του πρώτου γύρου στη Super League και η «εποχή Ποτσετίνο» που αρχίζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Είναι υπερβολική η κριτική που ασκείται στην Εθνική; Η Αγγλία που... λυγίζει στα δύσκολα, όσα κρίνουν οι τρεις τελευταίες «στροφές» του πρώτου γύρου στη Super League και η «εποχή Ποτσετίνο» που αρχίζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
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