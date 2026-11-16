Πόσο πίσω γυρίζει την Εθνική η συντριβή από την Ολλανδία; Υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στο 3-0 από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στο 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ; Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας δίνουν τις απαντήσεις στο ενδέκατο επεισόδιο του «Win Win».Είναι υπερβολική η κριτική που ασκείται στην Εθνική; Η Αγγλία που... λυγίζει στα δύσκολα, όσα κρίνουν οι τρεις τελευταίες «στροφές» του πρώτου γύρου στη Super League και η «εποχή Ποτσετίνο» που αρχίζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.