Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ξέσπασε η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Χάρηκα που έχασε η Πορτογαλία, δεν τον σεβάστηκαν», βίντεο
Ξέσπασε η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Χάρηκα που έχασε η Πορτογαλία, δεν τον σεβάστηκαν», βίντεο
Η Ντολόρες Αβέιρο καταφέρθηκε κατά πάντων για την αποχώρηση του γιου της από την εθνική Πορτογαλίας
Κατά πάντων ξέσπασε η Ντολόρες Αβέιρο. Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης και δεν ξέφυγε κανείς από τα βέλη της για το θέμα της αποχώρησης του 41χρονου σταρ από την εθνική Πορτογαλίας.
Η Αβέιρο μάλιστα είπε πως η Πορτογαλία ήταν δίκαιο να χάσει από τη Δανία: «Η Πορτογαλία άξιζε την ήττα από τη Δανία. Χάρηκα που έχασαν».
Για το θέμα της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Τον εξαπάτησαν. Δεν τον σεβάστηκαν, ούτε καν οι ίδιοι του οι συμπαίκτες. Η τιμητική εκδήλωση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μπροστά του και όχι χωρίς την παρουσία του. Η τιμή προς το πρόσωπό του θα γίνει εδώ, στη Σπόρτινγκ, όπου τον εκτιμούν».
Η Αβέιρο μάλιστα είπε πως η Πορτογαλία ήταν δίκαιο να χάσει από τη Δανία: «Η Πορτογαλία άξιζε την ήττα από τη Δανία. Χάρηκα που έχασαν».
Για το θέμα της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Τον εξαπάτησαν. Δεν τον σεβάστηκαν, ούτε καν οι ίδιοι του οι συμπαίκτες. Η τιμητική εκδήλωση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μπροστά του και όχι χωρίς την παρουσία του. Η τιμή προς το πρόσωπό του θα γίνει εδώ, στη Σπόρτινγκ, όπου τον εκτιμούν».
Ο προπονητής της εθνικής, Ζόρζε Ζέσους κλήθηκε να απαντήσει στις δηλώσεις της μητέρας του Ρονάλντο: «Μάνα είναι μόνο μία, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Καταλαβαίνω τις δηλώσεις της. Μια μητέρα υπερασπίζεται πάντα τα παιδιά της, ακόμη και με τίμημα τη ζωή της. Είναι μια πολύ αξιαγάπητη μητέρα, που υπέφερε πολύ για να μεγαλώσει τα παιδιά της».
Dolores Aveiro deixou fortes acusações à Seleção Nacional após a homenagem feita ao antigo capitão. A mãe de Cristiano Ronaldo revelou que o jogador português "ficou triste", porque se sentiu "enganado". Saiba mais em: https://t.co/djTYwbxilv #doloresaveiro #cristianoronaldo #ronaldo #cr7 #selecaoportuguesa #fpf #futebol #portugal #desporto #atualidade #news #sicnoticias— SIC Notícias (@SICNoticias) November 16, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα