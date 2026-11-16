Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Άλλαξε τερματοφύλακα για το παιχνίδι με την Σερβία ο Γιοβάνοβιτς: Ο Μανδάς στη θέση του Τζολάκη
Άλλαξε τερματοφύλακα για το παιχνίδι με την Σερβία ο Γιοβάνοβιτς: Ο Μανδάς στη θέση του Τζολάκη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού σε Δουβίκα και Κουλιεράκη
Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Ολλανδία θα παραταχθεί στο ματς με την Σερβία η Εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 7-0 από την Ολλανδία αποφάσισε να αλλάξει τερματοφύλακα, άφησε στον πάγκο τον Κωνσταντή Τζολάκη και έδωσε φανέλα βασικού στον Χρήστο Μανδά.
Στα στόπερ ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πήρε τη θέση του Παναγιώτη Ρέτσου και στα χαφ ο Χρήστος Ζαφείρης θα παίξει αντί του Νεκτάριου Τριάντη.
Στην επίθεση αντί του Φώτη Ιωαννίδη θα παίξει ο Τάσος Δουβίκας.
Η ενδεκάδα της Ελλάδας
Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 7-0 από την Ολλανδία αποφάσισε να αλλάξει τερματοφύλακα, άφησε στον πάγκο τον Κωνσταντή Τζολάκη και έδωσε φανέλα βασικού στον Χρήστο Μανδά.
Στα στόπερ ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πήρε τη θέση του Παναγιώτη Ρέτσου και στα χαφ ο Χρήστος Ζαφείρης θα παίξει αντί του Νεκτάριου Τριάντη.
Στην επίθεση αντί του Φώτη Ιωαννίδη θα παίξει ο Τάσος Δουβίκας.
Η ενδεκάδα της Ελλάδας
Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.
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