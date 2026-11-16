Η άφιξη της Εθνικής στο Πανθεσσαλικό για το ματς κόντρα στη Σερβία, δείτε βίντεο
Η άφιξη της Εθνικής στο Πανθεσσαλικό για το ματς κόντρα στη Σερβία, δείτε βίντεο
Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου του Nations League
Η Εθνική Ελλάδας δίνει πολύ κρίσιμο ματς στην κόντρα στη Σερβία στις 21:45 στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την τελευταία αγωνιστική του Nations League.
Το ματς θα κρίνει αν η εθνική μας θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, οπότε το συγκρότημα του Γιοβάνοβιτς θέλει μόνο νίκη.
Η αποστολή της Εθνικής έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν τις 20:00 για το μεγάλο ματς.
Λίγο αργότερα έφτασε και η αποστολή της Σερβίας.
Το ματς θα κρίνει αν η εθνική μας θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, οπότε το συγκρότημα του Γιοβάνοβιτς θέλει μόνο νίκη.
Η αποστολή της Εθνικής έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν τις 20:00 για το μεγάλο ματς.
Λίγο αργότερα έφτασε και η αποστολή της Σερβίας.
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