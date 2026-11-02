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ΑΕΚ: Νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας ο Ζοάο Μάριο
ΑΕΚ: Νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας ο Ζοάο Μάριο
Ο Ζοάο Μάριο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 4-5 ημέρες
Πρόβλημα με τον Ζοάο Μάριο προέκυψε στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος μέσος έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο λόγω πνευμονίας.
Ο Ζοάο Μάριο θα μείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες 4-5 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπειρος άσος της ΑΕΚ θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ακόμα ένα πρόβλημα.
Το θετικό για τον προπονητή των «κιτρινόμαυρων» είναι ότι ο Θωμάς Στρακόσα προπονείται κανονικά και τίθεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τα επόμενα ματς.
Ο 31χρονος γκολκίπερ δεν έχει παίξει σε κανένα παιχνίδι Champions League, ενώ η τελευταία του συμμετοχή είχε γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου στο παιχνίδι με τον Άρη.
Ο Ζοάο Μάριο θα μείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες 4-5 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπειρος άσος της ΑΕΚ θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ακόμα ένα πρόβλημα.
Το θετικό για τον προπονητή των «κιτρινόμαυρων» είναι ότι ο Θωμάς Στρακόσα προπονείται κανονικά και τίθεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τα επόμενα ματς.
Ο 31χρονος γκολκίπερ δεν έχει παίξει σε κανένα παιχνίδι Champions League, ενώ η τελευταία του συμμετοχή είχε γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου στο παιχνίδι με τον Άρη.
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