«Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα, να ξαναγίνεις Αυτοκράτορας στη χώρα», φώναζαν οι οπαδοί του Άρη μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού

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Σε πανηγυρικό κλίμα ολοκληρώθηκε η σπουδαία βραδιά του Άρη στο Αλεξάνδρειο, μετά τη μεγάλη νίκη με 101-91 επί του Παναθηναϊκού.Οι φίλοι των «κίτρινων» αποθέωσαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία υποχρέωσε τους «πράσινους» στην πρώτη τους ήττα στη Stoiximan GBL και έστειλε ηχηρό μήνυμα για τις δυνατότητές της.Μετά το τέλος της αναμέτρησης, το Αλεξάνδρειο πήρε… φωτιά, με τους οπαδούς του Άρη να γιορτάζουν μαζί με τους παίκτες μια νίκη με ξεχωριστή σημασία.Το σύνθημα «Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα, να ξαναγίνεις Αυτοκράτορας στη χώρα» έδωσε τον τόνο στους πανηγυρισμούς, σε μια βραδιά που θύμισε σε όλους το ένδοξο παρελθόν του συλλόγου και γέμισε προσδοκίες για τη συνέχεια.