Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αθηναϊκό ντέρμπι με 210 εκατ. ευρώ να... παίζουν μπάλα στο χορτάρι του ΟΑΚΑ

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Φαν Ντρόνγκελεν: 6Αντίνο: 6Τεττέη: 6Γιάγκουσιτς: 5Ταμπόρδα: 5*Η αξία των Πελίστρι και Τσιριβέγια εκτιμάται επίσης στα 5 εκατομμύρια ευρώ.Στην κορυφή της λίστας της ΑΕΚ βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αποτελεί τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή της Ένωσης, με εκτιμώμενη αξία 9 εκατομμυρίων ευρώ.Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ και έχει χρηματιστηριακή αξία 8 εκατομμυρίων ευρώ.Ακολουθούν τρεις ποδοσφαιριστές με αξία 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για τους Χάρολντ Μουκουντί, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και Κάαν Κάιρινεν, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές μονάδες για τον Μάρκο Νίκολιτς.Γιόβιτς: 9 εκατομμύρια ευρώΜάγερ: 8Μουκουντί: 6Ζούμπκοφ: 6Κάιρινεν: 6Κοϊτά: 5Ρότα: 4,5Ρέλβας: 4,5Μαρίν: 4Βάργκα: 4Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μίνι σύγκριση που μπορεί να γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες, σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών τους σε κάθε γραμμή του γηπέδου.Στα γκολπόστ, ο Παναθηναϊκός έχει τον πιο ακριβό τερματοφύλακα, καθώς η αξία του Πένια εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός διαθέτει τον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος με αξία 10 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο Φαν Ντρόνγκελεν ακολουθεί με 6 εκατομμύρια ευρώ. Για την ΑΕΚ, ο Μουκουντί με 6 εκατομμύρια ευρώ είναι ο ακριβότερος στόπερ, ενώ ο Ρότα και ο Ρέλβας ακολουθούν με 4,5 εκατομμύρια ευρώ.Στη μεσαία γραμμή, η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ με 16 εκατομμύρια ευρώ και ο Λούζα με 10 αποτελούν τις δύο ακριβότερες επιλογές των «πράσινων» στον άξονα. Για την ΑΕΚ, ο Μάγερ με 8 εκατομμύρια ευρώ και ο Κάιρινεν με 6 είναι οι ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στη συγκεκριμένη γραμμή.Στα εξτρέμ, η σύγκριση είναι πιο ισορροπημένη. Ο Αντίνο με 6 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται στην κορυφή της πράσινης λίστας, ενώ ο Ζούμπκοφ με αντίστοιχη αξία 6 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τον ακριβότερο εξτρέμ της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά ακολουθεί με 5 εκατομμύρια ευρώ.Όσον αφορά την επίθεση, η ΑΕΚ έχει τον πιο ακριβό σέντερ φορ των δύο ομάδων. Ο Λούκα Γιόβιτς εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Τεττέη βρίσκεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό.Αξιοσημείωτο είναι πως στην κορυφή της λίστας των δύο ομάδων βρίσκονται ποδοσφαιριστές με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά.Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ο ακριβότερος παίκτης του Παναθηναϊκού με 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στην πρώτη θέση της αντίστοιχης λίστας της ΑΕΚ με 9 εκατομμύρια ευρώ.Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να έχει μεγαλύτερη συνολική χρηματιστηριακή αξία.Σε κάθε περίπτωση, τα εκατομμύρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο και οι αποτιμήσεις δεν μπορούν να κρίνουν από μόνες τους ένα ντέρμπι. Οι δύο ομάδες θα κληθούν να αποδείξουν την ποιότητά τους μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, εκεί όπου η αγωνιστική κατάσταση, η τακτική και η αποτελεσματικότητα θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο.