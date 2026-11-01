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Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αθηναϊκό ντέρμπι με 210 εκατ. ευρώ να... παίζουν μπάλα στο χορτάρι του ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αθηναϊκό ντέρμπι με 210 εκατ. ευρώ να... παίζουν μπάλα στο χορτάρι του ΟΑΚΑ
Ο Αζεντίν Ουναΐ που έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από πλευράς Παναθηναϊκού θα απουσιάσει από το αποψινό ντέρμπι αλλά στη σύνθεση της ΑΕΚ θα είναι ο Λούκα Γιόβιτς ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διαθέτουν δύο από τα πιο ακριβά ρόστερ της Stoiximan Super League και μπαίνουν στο αποψινό ντέρμπι (19:30) με στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.
Οι δύο ομάδες έχουν υψηλές φιλοδοξίες και επενδύσει σημαντικά στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών τους, κάτι που αποτυπώνεται και στις χρηματιστηριακές αξίες τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο transfermarkt, το ρόστερ του Παναθηναϊκού εκτιμάται στα 126,35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διαθέσιμες αποτιμήσεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ προσεγγίζουν τα 83,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει πως η συνολική αξία των δύο ομάδων ξεπερνά τα 210 εκατομμύρια ευρώ.
Το top 10 του Παναθηναϊκού
Στην κορυφή του top10 του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποτελεί και τον ποδοσφαιριστή με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο «πράσινο» ρόστερ. Η αξία του Μαροκινού μέσου εκτιμάται στα 16 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που θα τεθεί εκτός δράσης για σχεδόν πέντε μήνες, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού του.
Όσον αφορά τους επόμενους παίκτες του Παναθηναϊκού με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ακολουθούν ο Ιμράν Λούζα και ο Σαλάχ-Εντίν, με την αξία τους να υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα.
Η δεκάδα των παικτών του Παναθηναϊκού:
Ουναΐ: 16 εκατομμύρια ευρώ
Λούζα: 10
Σαλάχ-Εντίν: 10
Λιβάι Γκαρσία: 7
Κρίστιανσεν: 7
Οι δύο ομάδες έχουν υψηλές φιλοδοξίες και επενδύσει σημαντικά στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών τους, κάτι που αποτυπώνεται και στις χρηματιστηριακές αξίες τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο transfermarkt, το ρόστερ του Παναθηναϊκού εκτιμάται στα 126,35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διαθέσιμες αποτιμήσεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ προσεγγίζουν τα 83,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει πως η συνολική αξία των δύο ομάδων ξεπερνά τα 210 εκατομμύρια ευρώ.
Το top 10 του Παναθηναϊκού
Στην κορυφή του top10 του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποτελεί και τον ποδοσφαιριστή με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο «πράσινο» ρόστερ. Η αξία του Μαροκινού μέσου εκτιμάται στα 16 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που θα τεθεί εκτός δράσης για σχεδόν πέντε μήνες, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού του.
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Όσον αφορά τους επόμενους παίκτες του Παναθηναϊκού με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ακολουθούν ο Ιμράν Λούζα και ο Σαλάχ-Εντίν, με την αξία τους να υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα.
Η δεκάδα των παικτών του Παναθηναϊκού:
Ουναΐ: 16 εκατομμύρια ευρώ
Λούζα: 10
Σαλάχ-Εντίν: 10
Λιβάι Γκαρσία: 7
Κρίστιανσεν: 7
Φαν Ντρόνγκελεν: 6
Αντίνο: 6
Τεττέη: 6
Γιάγκουσιτς: 5
Ταμπόρδα: 5
*Η αξία των Πελίστρι και Τσιριβέγια εκτιμάται επίσης στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Το top 10 της ΑΕΚ
Στην κορυφή της λίστας της ΑΕΚ βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αποτελεί τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή της Ένωσης, με εκτιμώμενη αξία 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ και έχει χρηματιστηριακή αξία 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Ακολουθούν τρεις ποδοσφαιριστές με αξία 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για τους Χάρολντ Μουκουντί, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και Κάαν Κάιρινεν, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές μονάδες για τον Μάρκο Νίκολιτς.
Η δεκάδα των παικτών της ΑΕΚ:
Γιόβιτς: 9 εκατομμύρια ευρώ
Μάγερ: 8
Μουκουντί: 6
Ζούμπκοφ: 6
Κάιρινεν: 6
Κοϊτά: 5
Ρότα: 4,5
Ρέλβας: 4,5
Μαρίν: 4
Βάργκα: 4
Η σύγκριση ανά θέση
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μίνι σύγκριση που μπορεί να γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες, σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών τους σε κάθε γραμμή του γηπέδου.
Στα γκολπόστ, ο Παναθηναϊκός έχει τον πιο ακριβό τερματοφύλακα, καθώς η αξία του Πένια εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός διαθέτει τον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος με αξία 10 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο Φαν Ντρόνγκελεν ακολουθεί με 6 εκατομμύρια ευρώ. Για την ΑΕΚ, ο Μουκουντί με 6 εκατομμύρια ευρώ είναι ο ακριβότερος στόπερ, ενώ ο Ρότα και ο Ρέλβας ακολουθούν με 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στη μεσαία γραμμή, η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ με 16 εκατομμύρια ευρώ και ο Λούζα με 10 αποτελούν τις δύο ακριβότερες επιλογές των «πράσινων» στον άξονα. Για την ΑΕΚ, ο Μάγερ με 8 εκατομμύρια ευρώ και ο Κάιρινεν με 6 είναι οι ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στη συγκεκριμένη γραμμή.
Στα εξτρέμ, η σύγκριση είναι πιο ισορροπημένη. Ο Αντίνο με 6 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται στην κορυφή της πράσινης λίστας, ενώ ο Ζούμπκοφ με αντίστοιχη αξία 6 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τον ακριβότερο εξτρέμ της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά ακολουθεί με 5 εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά την επίθεση, η ΑΕΚ έχει τον πιο ακριβό σέντερ φορ των δύο ομάδων. Ο Λούκα Γιόβιτς εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Τεττέη βρίσκεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό.
Η διαφορά στην κορυφή των δύο ρόστερ
Αξιοσημείωτο είναι πως στην κορυφή της λίστας των δύο ομάδων βρίσκονται ποδοσφαιριστές με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά.
Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ο ακριβότερος παίκτης του Παναθηναϊκού με 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στην πρώτη θέση της αντίστοιχης λίστας της ΑΕΚ με 9 εκατομμύρια ευρώ.
Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να έχει μεγαλύτερη συνολική χρηματιστηριακή αξία.
Σε κάθε περίπτωση, τα εκατομμύρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο και οι αποτιμήσεις δεν μπορούν να κρίνουν από μόνες τους ένα ντέρμπι. Οι δύο ομάδες θα κληθούν να αποδείξουν την ποιότητά τους μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, εκεί όπου η αγωνιστική κατάσταση, η τακτική και η αποτελεσματικότητα θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο.
Αντίνο: 6
Τεττέη: 6
Γιάγκουσιτς: 5
Ταμπόρδα: 5
*Η αξία των Πελίστρι και Τσιριβέγια εκτιμάται επίσης στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Το top 10 της ΑΕΚ
Στην κορυφή της λίστας της ΑΕΚ βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αποτελεί τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή της Ένωσης, με εκτιμώμενη αξία 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ και έχει χρηματιστηριακή αξία 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Ακολουθούν τρεις ποδοσφαιριστές με αξία 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για τους Χάρολντ Μουκουντί, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και Κάαν Κάιρινεν, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές μονάδες για τον Μάρκο Νίκολιτς.
Η δεκάδα των παικτών της ΑΕΚ:
Γιόβιτς: 9 εκατομμύρια ευρώ
Μάγερ: 8
Μουκουντί: 6
Ζούμπκοφ: 6
Κάιρινεν: 6
Κοϊτά: 5
Ρότα: 4,5
Ρέλβας: 4,5
Μαρίν: 4
Βάργκα: 4
Η σύγκριση ανά θέση
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μίνι σύγκριση που μπορεί να γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες, σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών τους σε κάθε γραμμή του γηπέδου.
Στα γκολπόστ, ο Παναθηναϊκός έχει τον πιο ακριβό τερματοφύλακα, καθώς η αξία του Πένια εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός διαθέτει τον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος με αξία 10 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο Φαν Ντρόνγκελεν ακολουθεί με 6 εκατομμύρια ευρώ. Για την ΑΕΚ, ο Μουκουντί με 6 εκατομμύρια ευρώ είναι ο ακριβότερος στόπερ, ενώ ο Ρότα και ο Ρέλβας ακολουθούν με 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στη μεσαία γραμμή, η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ με 16 εκατομμύρια ευρώ και ο Λούζα με 10 αποτελούν τις δύο ακριβότερες επιλογές των «πράσινων» στον άξονα. Για την ΑΕΚ, ο Μάγερ με 8 εκατομμύρια ευρώ και ο Κάιρινεν με 6 είναι οι ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στη συγκεκριμένη γραμμή.
Στα εξτρέμ, η σύγκριση είναι πιο ισορροπημένη. Ο Αντίνο με 6 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται στην κορυφή της πράσινης λίστας, ενώ ο Ζούμπκοφ με αντίστοιχη αξία 6 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τον ακριβότερο εξτρέμ της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά ακολουθεί με 5 εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά την επίθεση, η ΑΕΚ έχει τον πιο ακριβό σέντερ φορ των δύο ομάδων. Ο Λούκα Γιόβιτς εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Τεττέη βρίσκεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Παναθηναϊκό.
Η διαφορά στην κορυφή των δύο ρόστερ
Αξιοσημείωτο είναι πως στην κορυφή της λίστας των δύο ομάδων βρίσκονται ποδοσφαιριστές με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά.
Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ο ακριβότερος παίκτης του Παναθηναϊκού με 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στην πρώτη θέση της αντίστοιχης λίστας της ΑΕΚ με 9 εκατομμύρια ευρώ.
Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να έχει μεγαλύτερη συνολική χρηματιστηριακή αξία.
Σε κάθε περίπτωση, τα εκατομμύρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο και οι αποτιμήσεις δεν μπορούν να κρίνουν από μόνες τους ένα ντέρμπι. Οι δύο ομάδες θα κληθούν να αποδείξουν την ποιότητά τους μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, εκεί όπου η αγωνιστική κατάσταση, η τακτική και η αποτελεσματικότητα θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο.
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