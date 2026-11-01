Υπόκλιση Σπανούλη: «Μύθος ο Ομπράντοβιτς, τον ευχαριστώ πολύ για όσα μου έμαθε», βίντεο

Μετά τη νίκη του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως οι παίκτες τους κοίταξαν στα μάτια το «τριφύλλι» και έπαιξαν το μπάσκετ τους.Ακόμη, είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.«Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την εξαιρετική εμφάνιση και τη νίκη, συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι είδαμε ένα εξαιρετικό ματς, υψηλό επιπέδου, με πάρα πολλούς πόντους. Πιστεύω όλοι το ευχαριστήθηκαν, ο κόσμος που ήρθε, ο κόσμος που το είδε από την τηλεόραση. Καταθέσαμε την ψυχή μας για 40 λεπτά απέναντι σε μία σπουδαία ομάδα. Αυτή την στιγμή μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι πρώτες ομάδες στην Ευρωλίγκα με τεράστια μπάτζετ, super teams, με εξαιρετικούς προπονητές, παίκτες. Καταφέραμε να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ, βγάλαμε ενέργεια, παίξαμε έξυπνα, είχαμε καρδιά όταν έβαλε το μεγάλο τρίποντο ο Γιαμπουσέλε και πέρασε μπροστά. Δεν είναι εύκολο για μία καινούργια ομάδα να αντιδράση εκεί, είναι δύσκολο σημείο. Αλλά ήμασταν ενωμένοι, παίξαμε ως ομάδα και πήραμε μία σημαντική νίκη για τον οργανισμό του Άρη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για ακόμα μια φορά ήταν εδώ, μας έδωσε δύναμη και συνεχίζουμε».«Όσα είδα τα περίμενα, γιατί ξέρω τι ομάδα έχουμε, τι παίκτες έχουμε πάρει. Ξέρω πώς προπονούμαστε, εσείς μπορεί να μην το βλέπετε, εγώ το βλέπω καθημερινά. Δεν είναι κάτι που με ξάφνιασε, κοιτάξαμε τον Παναθηναϊκό στα μάτια και κερδίσαμε ένα ματς σημαντικό για την ψυχολογία μας. Ελέγχαμε το ματς σε όλη την διάρκεια, για πάνω από 35 λεπτά ήμασταν μπροστά στο σκορ, αναγκάσαμε μία ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να κάνει 20 λάθη και 16 ασίστ. Παίξαμε εκπληκτική άμυνα, με κάποια μικρά λαθάκια. Ήμασταν καλοί, συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό ήταν ότι όλοι οι παίκτες είχαν σημαντική συνεισφορά».«37 πόντους βάλαμε από λάθη αντιπάλου. Μεγάλο νούμερο. Δεν περιμένω τίποτα όταν πάω σε ένα παιχνίδι. Ξέρω τι ομάδα έχω, είμαστε πανέτοιμοι και για εμένα το ματς είναι ζωντανό, δεν μπορώ να περιμένω κάτι. Είναι ζωντανό και ανάλογα με το παιχνίδι λειτουργούμε. Περίμενα ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη πνευματικά και σωματικά. Το βλέπω στις προπονήσεις, το είδα στα μάτια τους. Ήμουν σίγουρος ότι θα είμαστε έτοιμοι. Το πώς θα εξελιχθεί ένα ματς ποτέ δεν το ξέρεις. Είναι πολλοί οι παράγοντες που μπορεί να το κρίνουν, είδαμε ότι χάσαμε δύο σημαντικούς παίκτες με φάουλ, τον Ρόμπινσον και τον Λίντελ, και συνεχίσαμε να παίζουμε καλό μπάσκετ. Είναι κομβικοί για το παιχνίδι μας αλλά αυτοί που μπήκαν έπαιξαν και για αυτούς. Όλα τα παιδιά έπαιξαν εξαιρετικά. Παίξαμε σαν ομάδα».«Όχι, δεν μου αρέσουν αυτά. Με ρώτησαν και μετά τον αγώνα αν είναι ο Άρης που ονειρεύεσαι, δεν μου αρέσουν αυτά. Ήταν σημαντική νίκη για τον οργανισμό, τον σύλλογο, τον κόσμο, για τα παιδιά που δουλεύουν κάθε μέρα, για αυτούς που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες για να είναι έτοιμα τα παιδιά. Είναι ακόμα Οκτώβριος, κάναμε μία σημαντική νίκη, προχωράμε. Ούτε άμα χάναμε θα γινόταν τίποτα, θα προχωρούσαμε, θα αναλύαμε το παιχνίδι. Η χρονιά είναι μεγάλη, σίγουρα το ότι νικήσαμε είναι σπουδαίο για τον οργανισμό μας. Το αξίζαμε 100%. Παίξαμε καλύτερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και προχωράμε. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με την Χάποελ. Να είμαστε ταπεινοί και να ετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι».«Την σκέφτομαι ήδη. Για εμένα τελείωσε το σημερινό παιχνίδι. Αυτό είναι για τους παίκτες να το χαρούν σήμερα και αύριο να συγκεντρωθούν. Για εμένα, με το που σφύριξε ο διαιτητής το τέλος, για δύο λεπτό χάρηκα για τη νίκη και σκέφτομαι μετά το επόμενο ματς. Το ίδιο θα έκανα και άμα χάναμε. Η ζωή συνεχίζεται, η χρονιά συνεχίζεται και πρέπει να έχουμε διαχείριση συναισθημάτων. Αυτή πρέπει να έρθει όχι μόνο μετά την Καρδίτσα, αλλά και μετά τον Παναθηναϊκό, μετά από μία νίκη. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, να έχουμε τα πόδια μας στην γη. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, γιατί πιστεύω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι ακόμα Οκτώβριος για μία καινούργια ομάδα. Αλλά βλέπω η ομάδα κάθε εβδομάδα κάνει ακόμα και ένα μισό βηματάκι μπροστά. Οπότε, αυτό με χαροποιεί. Να μείνουμε ταπεινοί, να έχουμε υγεία και να δουλεύουμε.Για τα τέσσερα φάουλ που μου είπες, γενικά όπως με εμπιστεύονταν οι προπονητές μου εμένα όταν είχα τέσσερα φάουλ, έτσι μου αρέσει να εμπιστεύομαι και εγώ. Πιστεύω ότι δίνεις μία ευθύνη στον παίκτη, ότι πρόσεξε μη τα κάνεις μαντάρα γιατί δεν θα σε ξαναβάλω ποτέ με τέσσερα φάουλ. Πλάκα κάνω. Εμπιστεύομαι τους παίκτες και είναι και ένστικτο. Η προπονητική πολλές φορές είναι ένστικτο. Είναι και μυαλό και ένστικτο. Παίρνεις μία απόφαση που μπορεί να είναι και σωστή και λανθασμένη. Από το αποτέλεσμα κρίνεται. Δεν φοβάμαι να πάρω ρίσκα ούτε να λειτουργώ με το ένστικτό μου. Λειτουργώ με τις παραστάσεις μου, με την εμπειρία που έχω μέσα στο μπάσκετ και απλά κάνω αυτό που πιστεύω εκείνη τη στιγμή».«Όχι. Η πιο σημαντική στιγμή μέχρι τώρα πριν από αυτή ήταν μετά την Καρδίτσα που αντιδράσαμε. Που ταλαιπωρηθήκαμε, γιατί στην ζωή πρέπει να ταλαιπωρηθείς για να πετύχεις. Δεν πιστεύω ότι έχει υπάρχει κάποιος που έχει πετύχει χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Ταλαιπωρηθήκαμε, στεναχωρηθήκαμε, δουλέψαμε, σκύψαμε το κεφάλι, κοιτάξαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και αντιδράσαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα που κερδίσαμε. Για εμένα είναι μία πολύ σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα και τίποτα παραπάνω. Δεν κρίθηκε κάποιος τίτλος, δε κρίθηκε κάποια θέση στην κατάταξη. Είναι μία νίκη που δείχνει πως είμαστε σε ένα καλό μομέντουμ και προχωράμε. Τίποτα παραπάνω. Προχωράμε».«Ο κόουτς Ομπράντοβιτς είναι ένας μύθος του αθλήματος. Ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όλοι ξέρουμε τι έχει πετύχει, πόσους τίτλους έχει πάρει με διαφορετικές ομάδες, πόσους παίκτες έχει προπονήσει, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ και έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για εκείνον. Έμαθα πάρα πολλά από εκείνον στο μπάσκετ. Είτε κέρδιζα είτε έχανα προχωράμε. Δεν είναι μία προσωπική κόντρα εμένα με τον κύριο Ομπράντοβιτς. Έχω τεράστιο σεβασμό για εκείνον και τον ευχαριστώ για αυτά που έμαθε όσα χρόνια ήμασταν μαζί».