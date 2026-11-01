Εθνική ποδοσφαίου Κ15: Επέστρεψε στην Αθήνα με τα μετάλλια της 3ης θέσης στο FIFA U15 World Cup & Festival

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Η Κ15 της Εθνικής Ελλάδος επέστρεψε στην Ελλάδα με τις αποσκευές της γεμάτες με εμπειρίες και την μεγάλη επιτυχία της 3ης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κάνοντας μία εκπληκτική πορεία στα γήπεδα του Μπακού.Με την επιστροφή στην χώρα μας, τα παιδιά γνώρισαν την αποθέωση από τους δικούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο ενώ μίλησε για την επιτυχία της ομάδας ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.Ως τεχνικός διευθυντής των Εθνικών ομάδων ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τόνισε: «Καταρχάς πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους γονείς τους που έχουν βγάλει πολύ αξιόλογα παιδιά, στις ομάδες τους, που έχουμε μία τέλεια συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια και σίγουρα το προγραμμα “Αναγέννηση” είναι αυτό που θέλουμε να περάσουμε και να επικοινωνήσουμε περισσότερο και στις ομάδες αλλά και σε όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ώστε να έχουμε, καθώς έχουμε ταλέντο όπως είδαμε στο τουρνουά του Αζερμπαϊτζάν, στο Παγκόσμιο Κ15 της FIFA, συνέχεια, κάθε γενιά να έχει ταλέντο και να φτιάχνουμε τις Εθνικές Ομάδες, και στο τέλος αυτά τα παιδιά να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα στην Εθνική Ανδρών.Άρα συγχαρητήρια στους γονείς, στις ομάδες και στα ίδια τα παιδιά, που δείξανε ότι έχουν ταλκέντο και μπορόυμε όλο ιμαζί σε συνεργασία με τις ομάδες, να εξελιχθούν και να γίνουν ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών».Η τοποθέτηση του προπονητή Στέλιου Μπίκα: Είναι μια φανταστική εμπειρία για τα παιδιά: συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στις οικογένειες τους, επίσης οφείλουμε συγχαρητήρια στις ομάδες των παιδιών που τα εκπαιδεύουνε και σε όσους έχουν δουλέψει με τα παιδιά, από μικρή ηλικία, όλους τους προπονητές, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην επιτυχία.Εμείς είμαστε χαρούμενοι, όχι μόνο για τη θέση, που είναι κάτι που δεν το περιμέναμε, αλλά και για τον τρόπο που ήρθε η επιτυχία, γιατί βασιστήκαμε πάνω στις αρχές του προγράμματος 'Αναγέννηση', που έιναι το καινούργιο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους παίκτες, που έχει φέρει η ομοσπονδία, με υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Σαμαρά και τον κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή.Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει ελευθερία στα παιδιά να παίξουνε, να εκφραστούνε, να διασκεδάσουνε και έχει και κάποιες αρχές για το πιο υψηλό επίπεδο, που πάνω σε αυτές πατήσαμε, παίξαμε με αυτό τον τρόπο και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι’ αυτό.Στόχος μας είναι να περάσει το πρόγραμμα σε όλες τις Ακαδημίες, σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε όλοι ένα κοινό τρόπο προπόνησης και εκπαίδευσης των παιδιών και να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται πάνω σε αυτό.