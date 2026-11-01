Πέθανε ο Γιώργος Χατζηπαράσχος, ο θρυλικός μάστορας του κανταϊφιού στο Ρέθυμνο

Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια σε μια παράδοση που έγινε γνωστή παγκοσμίως

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Ένα ολόκληρο κεφάλαιο της κρητικής γαστρονομίας κλείνει με τον θάνατο του, του ανθρώπου που επί σχεδόν επτά δεκαετίες κρατούσε ζωντανή την τέχνη του χειροποίητου φύλλου κρούστας και του κανταϊφιού στο Ρέθυμνο. Ο αγαπημένος κυρ Γιώργος, όπως τον γνώριζαν οι κάτοικοι της πόλης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παράδοση, την οποία συνεχίζει η οικογένειά του.Με τα χέρια γεμάτα αλεύρι, την άσπρη ποδιά και το χαρακτηριστικό λευκό σκουφάκι του, ο Γιώργος Χατζηπαράσχος είχε γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου.Το μικρό εργαστήριό του, στην οδό Εμμανουήλ Βερνάρδου 30, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα παραδοσιακό κατάστημα. Ήταν ένας χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν από κοντά μια τέχνη που σπάνια συναντά κανείς πλέον, παρακολουθώντας τη ζύμη να μεταμορφώνεται στα χέρια ενός έμπειρου μάστορα σε ένα τεράστιο, σχεδόν διάφανο φύλλο.Η φήμη του είχε ταξιδέψει πολύ πέρα από τα σύνορα της Κρήτης. Τουρίστες, δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία από ολόκληρο τον κόσμο επισκέπτονταν το εργαστήριό του, θέλοντας να γνωρίσουν τον άνθρωπο που εξακολουθούσε να φτιάχνει με τον παλιό τρόπο το φύλλο για τον μπακλαβά και το κανταΐφι.Ο Γιώργος Χατζηπαράσχος είχε μικρασιατικές ρίζες και μεγάλωσε σε δύσκολες εποχές, βιώνοντας ως παιδί τις στερήσεις και την πείνα της Κατοχής.Η ανάγκη τον οδήγησε από πολύ μικρό στην εργασία και ήδη από την εφηβεία του άρχισε να μαθαίνει τα μυστικά της παρασκευής χειροποίητου φύλλου.Το 1958 δημιούργησε το δικό του εργαστήριο μέσα σε ένα παλιό βενετσιάνικο αρχοντικό στο ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου. Εκεί έμελλε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την πόλη. Η διαδικασία παρασκευής του φύλλου ήταν από μόνη της ένα μικρό θέαμα.Ο κυρ Γιώργος δούλευε τη ζύμη με υπομονή και δεξιοτεχνία, την άπλωνε πάνω σε μεγάλα τραπέζια και με προσεκτικές κινήσεις την τέντωνε μέχρι να αποκτήσει σχεδόν διάφανη υφή, χωρίς να σκίζεται.Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η παρασκευή του κανταϊφιού. Το ρευστό μείγμα έπεφτε πάνω σε έναν μεγάλο, θερμαινόμενο περιστρεφόμενο δίσκο και μετατρεπόταν σε εκατοντάδες λεπτές κλωστές, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για τα περίφημα σιροπιαστά γλυκά του.Ήταν μια τεχνική που απαιτούσε εμπειρία πολλών χρόνων, σταθερό χέρι και απόλυτη εξοικείωση με τη ζύμη.