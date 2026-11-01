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Serie A: Η Λάτσιο του Μανδά 3-1 την Κάλιαρι με ανατροπή και είναι μόνη στην κορυφή, δείτε βίντεο
Serie A: Η Λάτσιο του Μανδά 3-1 την Κάλιαρι με ανατροπή και είναι μόνη στην κορυφή, δείτε βίντεο
Η ομάδα της Ρώμης, με βασικό και πάλι τον Έλληνα γκολκίπερ πανηγύρισε μία ακόμη νίκη και πλέον είναι μόνη πρώτη στο καμπιονάτο
Αν και βρέθηκε να χάνει νωρίς, η Λάτσιο κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Κάλιαρι στο Ολίμπικο μ' ένα γκολ στο 83' και να απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής στη Serie A.
Το σύνολο του Τζενάρο Γκατούζο συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του καθώς μετά από 10 αγώνες μετρά εννέα νίκες και μία ισοπαλία (αυτή στη Ρώμη κόντρα στην Μίλαν αν και προηγήθηκε με 2-0) και μετά την ήττα της Ίντερ το βράδυ του Σαββάτου είναι στο +3 από τους νερατζούρι.
Η ομάδα της Σαρδηνίας, κόντρα στην ροή του αγώνα, άνοιξε το σκορ με τον Ενζολά στο 20', ωστόσο πριν κλείσει το ημίχρονο ο Ίσακσεν έφερε το παιχνίδι στα ίσια (36') .
Από εκείνο το σημείο και μετά οι Λατσιάλι πίεσαν ασφυκτικά, δημιούργησαν και έχασαν πολλές ευκαιρίες για να φτάσουμε στο 83' όταν ο Πιναμόντι διαμόρφωσε το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Νωρίτερα, ξανά στην τετράδα της βαθμολογίας ανέβηκε η Κόμο, μολονότι δυσκολεύτηκε να λυγίσει στην έδρα της τη μαχητικότητα της (ουραγού της βαθμολογίας) Βενέτσια, επικρατώντας τελικά με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης έχει την «υπογραφή» του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά στη βασική ενδεκάδα κι ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι στο 43ο λεπτό και αξιοποίησε ο Ντα Κούνια.
Στη συγκεκριμένη φάση η μπάλα έφτασε στον Ελληνα διεθνή φορ μέσα στην μεγάλη περιοχή και ανατράπηκε από τον Χουάν Ζεσούς, με τον διαιτητή του αγώνα να δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής της Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Το σύνολο του Τζενάρο Γκατούζο συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του καθώς μετά από 10 αγώνες μετρά εννέα νίκες και μία ισοπαλία (αυτή στη Ρώμη κόντρα στην Μίλαν αν και προηγήθηκε με 2-0) και μετά την ήττα της Ίντερ το βράδυ του Σαββάτου είναι στο +3 από τους νερατζούρι.
Η ομάδα της Σαρδηνίας, κόντρα στην ροή του αγώνα, άνοιξε το σκορ με τον Ενζολά στο 20', ωστόσο πριν κλείσει το ημίχρονο ο Ίσακσεν έφερε το παιχνίδι στα ίσια (36') .
Από εκείνο το σημείο και μετά οι Λατσιάλι πίεσαν ασφυκτικά, δημιούργησαν και έχασαν πολλές ευκαιρίες για να φτάσουμε στο 83' όταν ο Πιναμόντι διαμόρφωσε το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Νωρίτερα, ξανά στην τετράδα της βαθμολογίας ανέβηκε η Κόμο, μολονότι δυσκολεύτηκε να λυγίσει στην έδρα της τη μαχητικότητα της (ουραγού της βαθμολογίας) Βενέτσια, επικρατώντας τελικά με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης έχει την «υπογραφή» του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά στη βασική ενδεκάδα κι ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι στο 43ο λεπτό και αξιοποίησε ο Ντα Κούνια.
Στη συγκεκριμένη φάση η μπάλα έφτασε στον Ελληνα διεθνή φορ μέσα στην μεγάλη περιοχή και ανατράπηκε από τον Χουάν Ζεσούς, με τον διαιτητή του αγώνα να δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής της Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)
Κόμο - Βενέτσια 1-0 (43' πεν. Ντα Κούνια)
Φροζινόνε - Τορίνο 2-0 (48' Γκετζέμις, 90'+ Γκάλο)
Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1 (36' Ιζακσεν, 83' Πιναμόντι-20' Νζολά)
Λέτσε - Τζένοα 1/11
Γιουβέντους - Νάπολι 1/11
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11
Αταλάντα - Πάρμα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20
Νάπολι 14 -9αγ.
Μπολόνια 14
Γιουβέντους 14 -9αγ.
Τορίνο 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11 -9αγ.
Τζένοα 10 -9αγ.
Λέτσε 9 -9αγ.
Σασουόλο 8 -9αγ.
Μόντσα 7
Ουντινέζε 5
Φιορεντίνα 5 -9αγ.
Πάρμα 5 -9αγ.
Βενέτσια 3
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