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Γρηγορίου: Ντροπιαστική εμφάνιση για όλους μας
Γρηγορίου: Ντροπιαστική εμφάνιση για όλους μας
Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για την ήττα του Λεβαδειακού από τον Άρη και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την εικόνα της ομάδας
Ο Άρης ηττήθηκε με 3-0 από τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά και ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το τέλος της αναμέτρησης παραδέχτηκε πως αυτό ήταν το χειρότερο παιχνίδι από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδα.
Αναλυτικά ο Μιχάλης Γρηγορίου δήλωσε:
«Πήραμε ό,τι δικαιούμαστε. Μία πολύ άσχημη εμφάνιση. Όλοι οι παίκτες ήταν σε άσχημη μέρα. Είναι το χειρότερο παιχνίδι από τη μέρα που ήρθα στην ομάδα. Προσπάθησα να εξηγήσω στα παιδιά ότι ο Λεβαδειακός θα προσπαθήσει να αντιδράσει και ότι αν δεν ερχόμασταν για μάχη, δεν θα είχαμε μεγάλη τύχη και αυτό ακριβώς συνέβη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη από τον κόσμο. Είναι ντροπιαστική αυτή η εμφάνιση για όλους μας».
Αναλυτικά ο Μιχάλης Γρηγορίου δήλωσε:
«Πήραμε ό,τι δικαιούμαστε. Μία πολύ άσχημη εμφάνιση. Όλοι οι παίκτες ήταν σε άσχημη μέρα. Είναι το χειρότερο παιχνίδι από τη μέρα που ήρθα στην ομάδα. Προσπάθησα να εξηγήσω στα παιδιά ότι ο Λεβαδειακός θα προσπαθήσει να αντιδράσει και ότι αν δεν ερχόμασταν για μάχη, δεν θα είχαμε μεγάλη τύχη και αυτό ακριβώς συνέβη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη από τον κόσμο. Είναι ντροπιαστική αυτή η εμφάνιση για όλους μας».
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