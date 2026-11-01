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Η Ρωσία αρνήθηκε πρόταση του Κιέβου για παράταση της εκεχειρίας στο Ολέσκι
Η Ρωσία αρνήθηκε πρόταση του Κιέβου για παράταση της εκεχειρίας στο Ολέσκι
Το Κίεβο έκανε «μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας αλλά οι Ρώσοι δεν θέλουν» ανέφερε μια ουκρανική πηγή
Η Ρωσία αρνήθηκε να παρατείνει την εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα το βράδυ γύρω από το Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας που τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ουκρανικής προεδρίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Το υπουργείο Εξωτερικών έκανε "μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας. Οι Ρώσοι δεν θέλουν", δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.
Το υπουργείο Εξωτερικών έκανε "μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας. Οι Ρώσοι δεν θέλουν", δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.
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