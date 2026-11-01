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Γρηγορίου μετά το 3-0 από τον Λεβαδειακό: «Συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη, ντροπιαστική ήττα», βίντεο
Γρηγορίου μετά το 3-0 από τον Λεβαδειακό: «Συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη, ντροπιαστική ήττα», βίντεο
Το σχόλιο του Μιχάλη Γρηγορίου για την ήττα με 3-0 του Άρη από τον Λεβαδειακού
Ο Άρης ηττήθηκε με 3-0 από τον Λεβαδειακό στην 9η ημέρα της Stoiximan Super League, αποτέλεσμα που προκάλεσε απογοήτευση και γκρίνια στον κόσμο της ομάδας.
Μετά τον αγώνα ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μιλώντας στα κανάλια Novasports τόνισε πως η ομάδα του δεν άξιζε κάτι παραπάνω.
Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις
«Πήραμε ότι δικαιούμασταν σήμερα. Ήταν πάρα πολύ άσχημη εμφάνιση. Όλοι οι παίκτες μας και εγώ πρώτος θεωρώ ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι από την μέρα που ήρθα στον Άρη. Προσπάθησα να πω στα παιδιά όλη την εβδομάδα ότι ο Λεβαδειακός θα αντιδράσει και ότι αν δεν ερχόμασταν συγκεντρωμένοι δεν θα είχαμε τύχη. Ένα συγνώμη από τον κόσμο μας γιατί αυτή η ήττα είναι ντροπιαστική για όλους μας», δήλωσε ο προπονητής του Άρη.
Μετά τον αγώνα ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μιλώντας στα κανάλια Novasports τόνισε πως η ομάδα του δεν άξιζε κάτι παραπάνω.
Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις
«Πήραμε ότι δικαιούμασταν σήμερα. Ήταν πάρα πολύ άσχημη εμφάνιση. Όλοι οι παίκτες μας και εγώ πρώτος θεωρώ ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι από την μέρα που ήρθα στον Άρη. Προσπάθησα να πω στα παιδιά όλη την εβδομάδα ότι ο Λεβαδειακός θα αντιδράσει και ότι αν δεν ερχόμασταν συγκεντρωμένοι δεν θα είχαμε τύχη. Ένα συγνώμη από τον κόσμο μας γιατί αυτή η ήττα είναι ντροπιαστική για όλους μας», δήλωσε ο προπονητής του Άρη.
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