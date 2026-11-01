Serie A: Ο Δουβίκας κέρδισε το πέναλτι, η Κόμο νίκησε 1-0 τη Βενέτσια και επέστρεψε στην τετράδα, δείτε το γκολ
Serie A: Ο Δουβίκας κέρδισε το πέναλτι, η Κόμο νίκησε 1-0 τη Βενέτσια και επέστρεψε στην τετράδα, δείτε το γκολ
Ο Λούκας Ντα Κούνια βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα και η ομάδα του Φάμπρεγας πήρε το τρίποντο
Η Κόμο με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα νίκησε 1-0 τη Βενέτσια και επέστρεψε στην τετράδα της βαθμολογίας της Serie A, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο βαθμούς από την Ίντερ και στον ένα από τη Ρόμα.
Ο Έλληνας διεθνής ήταν βασικός, έπαιξε όλο το ενενηντάλεπτο και ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε στη φάση που έφερε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Ο Δουβίκας στο 41' βρέθηκε απέναντι από την εστία αλλά πριν προλάβει να εκτελέσει, ανατράπηκε από τον Ζέσους. Το πέναλτι έκανε γκολ στο 43' ο Ντα Κούνια.
Η Κόμο κράτησε έως και το τέλος το προβάδισμα και η νίκη την έφερε πάλι στην τετράδα της βαθμολογίας.
Ο Έλληνας διεθνής ήταν βασικός, έπαιξε όλο το ενενηντάλεπτο και ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε στη φάση που έφερε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Ο Δουβίκας στο 41' βρέθηκε απέναντι από την εστία αλλά πριν προλάβει να εκτελέσει, ανατράπηκε από τον Ζέσους. Το πέναλτι έκανε γκολ στο 43' ο Ντα Κούνια.
Η Κόμο κράτησε έως και το τέλος το προβάδισμα και η νίκη την έφερε πάλι στην τετράδα της βαθμολογίας.
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