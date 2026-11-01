Serie A: Ο Δουβίκας κέρδισε το πέναλτι, η Κόμο νίκησε 1-0 τη Βενέτσια και επέστρεψε στην τετράδα, δείτε το γκολ
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Τάσος Δουβίκας Κόμο Serie A

Serie A: Ο Δουβίκας κέρδισε το πέναλτι, η Κόμο νίκησε 1-0 τη Βενέτσια και επέστρεψε στην τετράδα, δείτε το γκολ

Ο Λούκας Ντα Κούνια βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα και η ομάδα του Φάμπρεγας πήρε το τρίποντο

Serie A: Ο Δουβίκας κέρδισε το πέναλτι, η Κόμο νίκησε 1-0 τη Βενέτσια και επέστρεψε στην τετράδα, δείτε το γκολ
Η Κόμο με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα νίκησε 1-0 τη Βενέτσια και επέστρεψε στην τετράδα της βαθμολογίας της Serie A, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο βαθμούς από την Ίντερ και στον ένα από τη Ρόμα. 

Ο Έλληνας διεθνής ήταν βασικός, έπαιξε όλο το ενενηντάλεπτο και ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε στη φάση που έφερε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. 

Ο Δουβίκας στο 41' βρέθηκε απέναντι από την εστία αλλά πριν προλάβει να εκτελέσει, ανατράπηκε από τον Ζέσους. Το πέναλτι έκανε γκολ στο 43' ο Ντα Κούνια. 

Η Κόμο κράτησε έως και το τέλος το προβάδισμα και η νίκη την έφερε πάλι στην τετράδα της βαθμολογίας. 

Da Cunha Wins it From the Spot | COMO-VENEZIA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

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