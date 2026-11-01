Για αυτό είναι στο Top 5 της Premier o Κωστούλας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας DataMB, ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία, φιγουράροντας στην 5η θέση της λίστας με τους κορυφαιότερους U23 επιθετικούς στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης στη μετρική «ντρίμπλες ανά 100 επαφές».Με μέσο όρο 18.7 ντρίμπλες ανά 100 επαφές με την μπάλα, ο Κωστούλας αποδεικνύει πως διαθέτει το θάρρος, την τεχνική κατάρτιση και την κάθετη επιθετικότητα που απαιτείται στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο νεαρός άσος δεν διστάζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να βγει στο «ένας εναντίον ενός» και να διασπάσει τις αντίπαλες γραμμές, όντας ένας από τους πιο απειλητικούς επιθετικούς της ηλικίας του.Η παρουσία του στην πρώτη πεντάδα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τα ονόματα που αφήνει πίσω του. Ο Έλληνας φορ βρίσκεται πάνω από ποδοσφαιριστές τεράστιας προοπτικής, όπως ο Πάρις Μπρούνερ της Μονακό και ο Φράνιο Ιβάνοβιτς της Λανς, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία wonderkids της ηλικίας του, πίσω μόνο από τους Σαΐντ Ελ Μαλά (Κολωνία), Μ. Φερνάντεζ-Πάρντο (Νιούκαστλ) και Ματίς Αμπλίν (Μονακό).Η εκτόξευση αυτή επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η επένδυση της Μπράιτον στο πρόσωπό του αποδίδει καρπούς, με το ελληνικό στοιχείο να πρωταγωνιστεί στα κορυφαία σαλόνια της Premier League και της Ευρώπης.