Συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, πυροβόλησε, λόγω προσωπικών διαφορών, ομοεθνή του, χωρίς να τον τραυματίσει

Συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026, στη Μεταμόρφωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, πυροβόλησε, λόγω προσωπικών διαφορών, ομοεθνή του, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης