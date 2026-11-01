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Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που έτρεχε με πάνω από 290χλμ/ώρα στην Αττική, τράβαγε βίντεο και τα δημοσίευε στα social media, βίντεο
Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που έτρεχε με πάνω από 290χλμ/ώρα στην Αττική, τράβαγε βίντεο και τα δημοσίευε στα social media, βίντεο
Οδηγούσε στην Λεωφόρο Αθηνών, Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς
Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονο οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε στα social media να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα άνω των 290χλμ/ώρα σε περιοχές της Αττικής προχώρησε σήμερα (1/11) η Αστυνομία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανιζόταν ο οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους της Αττικής (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε άνω των 290 χλμ/ώρα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.
Σε βάρος του 64χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανιζόταν ο οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους της Αττικής (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε άνω των 290 χλμ/ώρα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.
Σε βάρος του 64χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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