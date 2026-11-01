Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που έτρεχε με πάνω από 290χλμ/ώρα στην Αττική, τράβαγε βίντεο και τα δημοσίευε στα social media, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ταυτοποίηση Οδηγός Ταχύτητα Επικίνδυνη οδήγηση Αττική Βίντεο Social Media

Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που έτρεχε με πάνω από 290χλμ/ώρα στην Αττική, τράβαγε βίντεο και τα δημοσίευε στα social media, βίντεο

Οδηγούσε στην Λεωφόρο Αθηνών, Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς

Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που έτρεχε με πάνω από 290χλμ/ώρα στην Αττική, τράβαγε βίντεο και τα δημοσίευε στα social media, βίντεο
52 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονο οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε στα social media να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα άνω των 290χλμ/ώρα σε περιοχές της Αττικής προχώρησε σήμερα (1/11) η Αστυνομία. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανιζόταν ο οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους της Αττικής (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε άνω των 290 χλμ/ώρα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.


Σε βάρος του 64χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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