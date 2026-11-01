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Τζιοβάνι, Μοντέρο, Ελ Κααμπί, Ματσιγιάουσκας: Οι τραυματισμοί παικτών του Ολυμπιακού που σόκαραν τους φιλάθλους
Τζιοβάνι, Μοντέρο, Ελ Κααμπί, Ματσιγιάουσκας: Οι τραυματισμοί παικτών του Ολυμπιακού που σόκαραν τους φιλάθλους
Σπουδαίοι αθλητές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα και… πάγωσαν τον σύλλογο και τον κόσμο με σοβαρούς τραυματισμούς και μακροχρόνιες απουσίες
Ο αθλητισμός είναι διασκέδαση για τον κόσμο, έχει τις χαρές του, έχει και τις λύπες του. Είναι όμορφο να απολαμβάνει κανείς καλούς αθλητές, να γεμίζουν τα γήπεδα για να παρακολουθήσει ο κόσμος ωραίες ενέργειες. Να χειροκροτήσει παίκτες, να επιβραβεύσει την προσπάθεια, να χαρεί μαζί τους και να στεναχωρηθεί σε μία ήττα.
Η χειρότερη στιγμή όλης αυτής της ιστορίας, όμως, είναι όταν ο πρωταγωνιστής βρίσκεται στο έδαφος, σφαδάζει και είναι ανήμπορος να αγωνιστεί. Είναι πολύ βαρύ για τον αθλητή και τον θεατή να μην μπορεί να δει ξανά τον αγαπημένο του ήρωα να κάνει τη δουλειά του στο γήπεδο και να του χαρίζει όμορφες στιγμές.
Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι σοκαρισμένη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο. Για έξι μήνες θα στερηθεί το κλαμπ τις υπηρεσίες του μάγου που τον είχε πάρει από το χέρι και τον οδηγούσε από νίκη σε νίκη σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Το σοκ είναι μεγάλο για την ομάδα και για τον κόσμο που στο πρόσωπο του έβλεπε τον… Τζιοβάνι του μπάσκετ. Κάπως έτσι παρομοιαζόταν ο Μοντέρο που μένει εκτός δράσης για έξι μήνες.
Στο παρελθόν ο Ολυμπιακός τόσο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έχει πληγωθεί και σοκαριστεί πολύ από τραυματισμούς. Το protothema.gr θυμάται ορισμένους από τους τραυματισμούς που σόκαραν την ομάδα του Πειραιά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και πάγωσαν τον κόσμο.
Η χειρότερη στιγμή όλης αυτής της ιστορίας, όμως, είναι όταν ο πρωταγωνιστής βρίσκεται στο έδαφος, σφαδάζει και είναι ανήμπορος να αγωνιστεί. Είναι πολύ βαρύ για τον αθλητή και τον θεατή να μην μπορεί να δει ξανά τον αγαπημένο του ήρωα να κάνει τη δουλειά του στο γήπεδο και να του χαρίζει όμορφες στιγμές.
Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι σοκαρισμένη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο. Για έξι μήνες θα στερηθεί το κλαμπ τις υπηρεσίες του μάγου που τον είχε πάρει από το χέρι και τον οδηγούσε από νίκη σε νίκη σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Το σοκ είναι μεγάλο για την ομάδα και για τον κόσμο που στο πρόσωπο του έβλεπε τον… Τζιοβάνι του μπάσκετ. Κάπως έτσι παρομοιαζόταν ο Μοντέρο που μένει εκτός δράσης για έξι μήνες.
Στο παρελθόν ο Ολυμπιακός τόσο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έχει πληγωθεί και σοκαριστεί πολύ από τραυματισμούς. Το protothema.gr θυμάται ορισμένους από τους τραυματισμούς που σόκαραν την ομάδα του Πειραιά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και πάγωσαν τον κόσμο.
Στις 4 Δεκεμβρίου 1999 σε παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο ο Τζιοβάνι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Λάζαρου Σέμου. Έμεινε εκτός δράσης γι’ αρκετούς μήνες και επέστρεψε στη δράση τον Μάιο του 2000. Παρά τον σοκαριστικό του τραυματισμό που είχε παγώσει τότε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα, ο Τζιοβάνι γύρισε δυνατός και έκανε σπουδαία καριέρα έχοντας αφήσει πολύ δυνατό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου δεν μπορεί να ξεχάσει τον Αρτούρας Καρνισόβας και τον πολύ σοβαρό του τραυματισμό. Ως πρωταθλητές Ευρώπης οι Πειραιώτες είχαν αποκτήσει τον τον Λιθουανό σταρ και αφού είχαν χάσει τον Ντέιβιντ Ρίβερς. Σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον κράτησε εκτός γι’ αρκετούς μήνες και μετά την επιστροφή του ήταν σαν να παίζει με… ένα πόδι.
Το 2006 το τμήμα μπάσκετ βίωσε ακόμα μία δύσκολη κατάσταση όταν είχε αποκτήσει τον Άρβιντας Ματσιγιάουσκας. Στις 16 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα απέναντι στη Σκαφάτι υπέστη ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι. Έμεινε εκτός δράσης για πολλούς μήνες και επί της ουσίας δεν επέστρεψε ποτέ σε καλή κατάσταση και η καριέρα του δεν μπορεί ποτέ ξανά τα πάνω της.
Εξίσου σοκαριστικός ήταν και ο τραυματισμός του Ντράγκαν Τάρλατς. Το 1993 σε ένα φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μινσκ, στο ΣΕΦ, έχασε την ισορροπία του και πάτησε άτσαλα στο παρκέ. Ο Τάρλατς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες και να προλάβει οριακά το φάιναλ φορ του Τελ Αβίβ. Από εκείνο τον τραυματισμό επανήλθε σε υψηλό επίπεδο, αλλά είχε χάσει πολύ από την εκρηκτικότητα του.
Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού έχουν σημαδέψει επίσης σοβαροί τραυματισμοί. Τον Αύγουστο του 1997 ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος επιχείρησε μία εκτίναξη για να αποκρούσει ένα φόαυλ του Λύσσανδρου Γεωργαμλή. Ήταν παιχνίδι με αντίπαλο τον Εθνικό και το πόδι του κόλλησε στο χορτάρι με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημιά στο γόνατο και να χάσει όλη τη σεζόν. Είναι η πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Champions League και ο Ελευθερόπουλος ήταν εκτός.
Σε αυτή τη λίστα μπαίνει και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος στην πρεμιέρα του Euro 2012 είχε υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες. Μάλιστα για ένα μεγάλο διάστημα είχε παίξει με το πρόβλημα στο γόνατο μέχρι που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Τον Ιανουάριο του 2005 ο Στέλιος Βενετίδης εμφάνισε σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για 1,5 χρόνο και να μην μπορέσει να επανέλθει ποτέ σε υψηλό επίπεδο.
Πιο πρόσφατοι είναι οι σοβαροί τραυματισμοί του Κώστα Φορτούνης. Το καλοκαίρι του 2019 σε φιλικό προετοιμασίας με το Αμβούργο υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και έμεινε εκτός για έξι μήνες, πατώντας ξανά αγωνιστικό χώρο τον Ιανουάριο του 2000. Τον Ιούνιο του 2021 ξανά σε φιλικό προετοιμασίας στην Αυστρία υπέστη ρήξη χιαστού, στο αριστερό του γόνατο και αυτή τη φορά χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει, αφού έμεινε εκτός δράσης για 7-8 μήνες.
Πριν το σοκαριστικό νέο για τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο είχε προκύψει ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ στις 5 Σεπτεμβρίου είχε μία σφοδρή σύγκρουση με τον με τον γκολκίπερ του Βόλου, τον Σιαμπάνη με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα κνήμης, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός γι’ αρκετούς μήνες.
Το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου δεν μπορεί να ξεχάσει τον Αρτούρας Καρνισόβας και τον πολύ σοβαρό του τραυματισμό. Ως πρωταθλητές Ευρώπης οι Πειραιώτες είχαν αποκτήσει τον τον Λιθουανό σταρ και αφού είχαν χάσει τον Ντέιβιντ Ρίβερς. Σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον κράτησε εκτός γι’ αρκετούς μήνες και μετά την επιστροφή του ήταν σαν να παίζει με… ένα πόδι.
Το 2006 το τμήμα μπάσκετ βίωσε ακόμα μία δύσκολη κατάσταση όταν είχε αποκτήσει τον Άρβιντας Ματσιγιάουσκας. Στις 16 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα απέναντι στη Σκαφάτι υπέστη ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι. Έμεινε εκτός δράσης για πολλούς μήνες και επί της ουσίας δεν επέστρεψε ποτέ σε καλή κατάσταση και η καριέρα του δεν μπορεί ποτέ ξανά τα πάνω της.
Εξίσου σοκαριστικός ήταν και ο τραυματισμός του Ντράγκαν Τάρλατς. Το 1993 σε ένα φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μινσκ, στο ΣΕΦ, έχασε την ισορροπία του και πάτησε άτσαλα στο παρκέ. Ο Τάρλατς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες και να προλάβει οριακά το φάιναλ φορ του Τελ Αβίβ. Από εκείνο τον τραυματισμό επανήλθε σε υψηλό επίπεδο, αλλά είχε χάσει πολύ από την εκρηκτικότητα του.
Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού έχουν σημαδέψει επίσης σοβαροί τραυματισμοί. Τον Αύγουστο του 1997 ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος επιχείρησε μία εκτίναξη για να αποκρούσει ένα φόαυλ του Λύσσανδρου Γεωργαμλή. Ήταν παιχνίδι με αντίπαλο τον Εθνικό και το πόδι του κόλλησε στο χορτάρι με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημιά στο γόνατο και να χάσει όλη τη σεζόν. Είναι η πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Champions League και ο Ελευθερόπουλος ήταν εκτός.
Σε αυτή τη λίστα μπαίνει και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος στην πρεμιέρα του Euro 2012 είχε υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες. Μάλιστα για ένα μεγάλο διάστημα είχε παίξει με το πρόβλημα στο γόνατο μέχρι που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Τον Ιανουάριο του 2005 ο Στέλιος Βενετίδης εμφάνισε σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για 1,5 χρόνο και να μην μπορέσει να επανέλθει ποτέ σε υψηλό επίπεδο.
Πιο πρόσφατοι είναι οι σοβαροί τραυματισμοί του Κώστα Φορτούνης. Το καλοκαίρι του 2019 σε φιλικό προετοιμασίας με το Αμβούργο υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και έμεινε εκτός για έξι μήνες, πατώντας ξανά αγωνιστικό χώρο τον Ιανουάριο του 2000. Τον Ιούνιο του 2021 ξανά σε φιλικό προετοιμασίας στην Αυστρία υπέστη ρήξη χιαστού, στο αριστερό του γόνατο και αυτή τη φορά χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει, αφού έμεινε εκτός δράσης για 7-8 μήνες.
Πριν το σοκαριστικό νέο για τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο είχε προκύψει ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ στις 5 Σεπτεμβρίου είχε μία σφοδρή σύγκρουση με τον με τον γκολκίπερ του Βόλου, τον Σιαμπάνη με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα κνήμης, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός γι’ αρκετούς μήνες.
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