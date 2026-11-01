Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η Euroleague του 2009, η κόντρα λόγω Ολυμπιακού και τελικά η συμφιλίωση

Hesap günü geldi #F4Glory 7 yıldır konuşmayan Obradovic ve Spanoulis ilk kez Final Four'da karşılaşıyor, hikayesi⬇️ https://t.co/9j4unABGCR https://t.co/KUqqCSNxuR — Eurosport TR (@Eurosport_TR) May 21, 2017

Σχεδόν 15 χρόνια μετά… Spanoulis και Obradovic κάνουν χειραψία πριν από τον αγώνα Monaco - Partizan. Η στιγμή της χειραψίας: https://t.co/jmmuB5hRcr — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) February 7, 2025

Obradovic & Spanoulis ❤️🐐 “It’s been 15 years…” https://t.co/vXsWrisdTD — Vassilis Papandreou (@sili81) November 11, 2025

Ο Λαρισαίος άσος με τη σειρά του άφηνε να εννοηθεί πως είχε ενοχληθεί από κάποια πράγματα και πως ήθελε να πάει σε μια ομάδα, όπου θα ήταν το σημείο αναφοράς, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί στον Παναθηναϊκό του Διαμαντίδη.Ο Ομπράντοβιτς δεν ήθελε ούτε να ακούει για τον Σπανούλη, στάση που είχε κρατήσει μόνο για έναν ακόμη αθλητή του, τον Γιάκα Λάκοβιτς, όταν τέσσερα χρόνια πριν, το 2006, είχε αφήσει τον Παναθηναϊκό για να πάει στην Μπαρτσελόνα και έκτοτε μπήκε στη… μαύρη λίστα του.Η μεταγραφή της χρονιάς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και στα χρόνια που ακολούθησαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επιφύλασσαν «ιδιαίτερη» υποδοχή στον Σπανούλη, ενώ αξέχαστες έχουν μείνει οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά από ένα ντέρμπι αιωνίων.Το 2014 το δίδυμο Ομπράντοβιτς - Ιτούδη παραχωρεί μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη και έρχεται η στιγμή που ο Ζοτς ρωτάται γιατί δεν θα χαιρετούσε τον πρώην παίχτη του.Φανερά εκνευρισμένος, λέει ότι ο Σπανούλης γνωρίζει πολύ καλά γιατί δεν θα τον χαιρετήσει, αρνούμενος να επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα, ενώ και ο Ιτούδης λέει ότι θα πράξει το ίδιο.Ο Σπανούλης απαντάει λίγα 24ωρα μετά σε ήπιους τόνους, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της κόντρας, που θα εξακολουθήσει να υφίσταται ακόμη και όταν αφήνει το παρκέ, για να ακολουθήσει καριέρα προπονητή.Λένε πως ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός… Κι αυτό φαίνεται πως επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση και των δύο.Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε στις 2 Ιανουαρίου του 2020 ο Σπανούλης να γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας μπροστά στα μάτια του Ομπράντοβιτς.Με τρίποντο 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα έφτασε τους 10 πόντους και κατάφερε να ρίξει τον αξέχαστο Χουάν Κάρλος Ναβάρο από την κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ της Ευρωλίγκα φτάνοντας τους 4.153 πόντους σε 318 αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.Ο «Ζοτς» σε μια κίνηση αναγνώρισης ενός άλλου σπουδαίου χειροκρότησε με θέρμη τον αντίπαλό του. «Θέλω να συγχαρώ τον Βασίλη. Είναι ο πρώτος σκόρερ της Euroleague.Πιστεύω ότι όλοι ξέρετε πόσο σκληρά δουλεύει και χωρίς αμφιβολία αξίζει να είναι σε αυτή τη θέση», είχε δηλώσει. Ήταν το πρώτο λιθαράκι στην αποκατάσταση της σχέσης τους.Ο Σπανούλης έδωσε συνέχεια στη γεφύρωση του χάσματος. Σε συνέντευξή του είχε αναγνωρίσει δημόσια όσα του πρόσφερε ο «Ζοτς», τόσο στην εξέλιξή του ως παίκτη όσο και ως προπονητική επιρροή.«Ο κ. Ομπράντοβιτς είναι ένας καταπληκτικός προπονητής. Ιδιοφυής, ασύλληπτα δουλευταράς, ανέβαζε τους παίκτες του σε άλλο επίπεδο με όσα έλεγε και μάθαινε.Θα δείξει στο μέλλον αν θα φιλιώσουμε. Έτυχε να γίνω και πρώτος σκόρερ στη Euroleague μπροστά του. Εγώ τον ευχαριστώ για όσα μου έμαθε για το μπάσκετ και για τη ζωή, όμως δεν χρειάζεται ο κόσμος να ξέρει περισσότερα», ήταν τα λόγια του.Στις 7 Φεβρουαρίου του 2025 οι δύο τους βρέθηκαν μετά από πολλά χρόνια αντίπαλοι. Ο Σπανούλης στα πρώτα του βήματα ως προπονητής και στην πρώτη του ομάδα Euroleague τη Μονακό την οποία είχε αναλάβει στα μέσα της σεζόν.Η Παρτίζαν φιλοξενούσε τους Μονεγάσκους στη Σερβία με τον Ζοτς να φεύγει νικητής από τη συνάντησή τους.Μετά το τέλος του αγώνα έκαναν την πρώτη τους χειραψία σε καλό κλίμα μετά από πολλά χρόνια.Τελικά χρειάστηκε να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια για να έρθει η ιστορική αγκαλιά της συμφιλίωσης ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς και Σπανούλη, στις 12 Νοεμβρίου του 2025.Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα Παρτίζαν-Μονακό, Ζοτς και Kill Bill βαδίζουν ο ένας προς την μεριά του άλλου για την καθιερωμένη χειραψία των προπονητών.Ο Σέρβος προπονητής αγκαλιάζει τον πρώην παίχτη του και του ψιθυρίζει κάποια λόγια στο αυτί, για τα οποία, όταν ρωτήθηκε αργότερα, δεν αποκάλυψε τίποτα, λέγοντας ότι ήταν κάτι πολύ προσωπικό.Σήμερα θα έρθουν αντιμέτωποι δύο άλλοι άνθρωποι, οι παρεξηγήσεις έχουν περάσει στο παρελθόν και πλέον ανάμεσα στους δύο πάγκους θα υπάρχει μόνο ο αλληλοσεβασμός.