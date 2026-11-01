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Συνελήφθησαν τρία άτομα που έπαιρναν χρήματα για να παρκάρουν αυτοκίνητα σε δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, φωτογραφίες
Συνελήφθησαν τρία άτομα που έπαιρναν χρήματα για να παρκάρουν αυτοκίνητα σε δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, φωτογραφίες
Δύο εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 51 και 22 ετών, εντοπίστηκαν να εργάζονται ως παρκαδόροι, εξυπηρετώντας πελάτες καταστήματος και στη συνέχεια πήραν χρήματα από τους οδηγούς για την εξασφάλιση θέσης στάθμευσης σε δημόσιο χώρο
Στη σύλληψη δύο παρκαδόρων και ενός προσωρινά υπεύθυνου καταστημάτος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων, που χρησιμοποιούσαν για να παρκάρουν οχήματα πελατών έναντι χρηματικού αντιτίμου προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας.
Η δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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