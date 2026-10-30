Νίκος Τσακίρης: Ο 20χρονος Έλληνας που κάνει πάταγο στο MLS, ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα των ΗΠΑ

Ο 20χρονος ομογενής μεσοεπιθετικός έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ιστοσελίδες που ασχολούνται με την ανάδειξη νεαρών ταλέντων να καταγράφουν την παρουσία και την εξέλιξή του.Η φετινή του πορεία δεν περνά απαρατήρητη, καθώς ο Τσακίρης συνδυάζει τη δημιουργία με την ουσιαστική συνεισφορά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, έχοντας ήδη καταγράψει αξιόλογες επιδόσεις.