Κακιούζης: «Αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ είναι τραγικό»

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Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής, Μιχάλης Κακιούζης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή, όπου μίλησε για όσα διαδραματίζονται στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και την πορεία των «αιωνίων» στην Euroleauge.«Αυτό που συμβαίνει εδώ και μία εβδομάδα είναι τραγικό, το μπάσκετ δυστυχώς βάλλεται από παντού» η αρχική τοποθέτηση του Μιχάλη Κακιούζη που εκφράζοντας την ελπίδα όλο αυτό να οδηγήσει κάπου καλά.«Να ξεκινήσουν όλα από μηδενική και σωστή βάση για να μπορέσει το μπάσκετ να αναδυθεί και να εξελιχθεί όπως παλαιότερα» σχολίασε και συνέχισε «όλοι θέλουμε το καλό του μπάσκετ, οπότε πρέπει όλοι μαζί από κοινού να δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση».«Δεν νομίζω να ξανά ασχοληθεί κάποιος με τον Γουόκαπ, αφού πήρε ΜακΙντάιρ και Μοντέρο» η θέση του για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας στη θέση «1» είναι πιο ισχυροί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.«Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση από τον Ντόρσεϊ σε μία ομάδα που του έχει δείξει εμπιστοσύνη» είπε για την υπόθεση του παίκτη των «ερυθρολεύκων», χαρακτηρίζοντας «επιρρεπή» τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.Όσο για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, δήλωσε «τη δεδομένη στιγμή το μόνο που μετράει είναι οι νίκες, όχι πως παίζεις. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα, δεν βασίζεται σε κάποιον παίκτη».«Ο Παναθηναϊκός έχει ως βάση του την άμυνα στο ξεκίνημα. Είναι λογικό να έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Όλοι προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό» η αναφορά του στους «πράσινους»Δείτε όλα όσα είπε ο Μιχάλης Κακιούζης στην εκπομπή «The Basketball Show» με τους Χαράλαμπο Σαραντινάκη, Δημήτρη Μαυροειδή και Κώστα Σωτηρίου.