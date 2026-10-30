Για πρώτη φορά στη 12άδα του Ολυμπιακού ο νεοαποκτηθείς Κόντσαρ, μέσα και ο Μιλουτίνοφ κόντρα στην Αρμάνι

Δείτε τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο με τους Πειραιώτες να έχουν στη διάθεσή τους και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Τζον Κόντσαρ

Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15 LIVE από το Gazzetta) στη Sunel Arena.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους γνωστούς τραυματίες, Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο, όμως είχε παράλληλα ευχάριστες εξελίξεις με τον Τζον Κόντσαρ να συμπεριλαμβάνεται στην 12άδα των Πειραιωτών, ενώ επιστρέψει στη δράση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού η μαγνητική του βγήκε καθαρή.



Η δωδεκάδα: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντζάι, Mιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Κόντσαρ,Τζόουνς.