Ο Ολυμπιακός πήρε 700 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεν
SPORTS
Ολυμπιακός Ρεν οπαδοί εισιτήρια

Ο Ολυμπιακός πήρε 700 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεν

Η αλλαγή ημερομηνίας και ώρας του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν μείωσε τον αριθμό εισιτηρίων που πήρε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πήρε 700 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεν
Μίνι σίριαλ έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεν, το οποίο τελικά αντί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 4 του μήνα. Το θετικό της όλης ιστορίας είναι ότι οι Πειραιώτες θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, αλλά η αλλαγή ημέρας επηρέασε τη μετακίνηση των οπαδών.

Συγκεκριμένα αρχικά ο Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένο να πάρει 2.000 εισιτήρια για το Roazhon Park, αλλά όσα συνέβησαν με την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός εισιτηρίων που θα πάρουν οι Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» γι’ αυτό το παιχνίδι πήραν 700 εισιτήρια τα οποία αφορούν στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Ακόμη έλαβαν και 200 εισιτήρια που αφορούν στη first class. Αρκετοί φίλοι των Πειραιωτών θα ταξιδέψουν στη Γαλλία από την Ελλάδα, ενώ σημαντική είναι η ζήτηση και από ομογενείς της Γερμανίας.

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης