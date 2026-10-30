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Ο Ολυμπιακός πήρε 700 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεν
Ο Ολυμπιακός πήρε 700 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεν
Η αλλαγή ημερομηνίας και ώρας του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν μείωσε τον αριθμό εισιτηρίων που πήρε ο Ολυμπιακός
Μίνι σίριαλ έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεν, το οποίο τελικά αντί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 4 του μήνα. Το θετικό της όλης ιστορίας είναι ότι οι Πειραιώτες θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, αλλά η αλλαγή ημέρας επηρέασε τη μετακίνηση των οπαδών.
Συγκεκριμένα αρχικά ο Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένο να πάρει 2.000 εισιτήρια για το Roazhon Park, αλλά όσα συνέβησαν με την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός εισιτηρίων που θα πάρουν οι Πειραιώτες.
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» γι’ αυτό το παιχνίδι πήραν 700 εισιτήρια τα οποία αφορούν στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Ακόμη έλαβαν και 200 εισιτήρια που αφορούν στη first class. Αρκετοί φίλοι των Πειραιωτών θα ταξιδέψουν στη Γαλλία από την Ελλάδα, ενώ σημαντική είναι η ζήτηση και από ομογενείς της Γερμανίας.
Συγκεκριμένα αρχικά ο Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένο να πάρει 2.000 εισιτήρια για το Roazhon Park, αλλά όσα συνέβησαν με την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός εισιτηρίων που θα πάρουν οι Πειραιώτες.
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» γι’ αυτό το παιχνίδι πήραν 700 εισιτήρια τα οποία αφορούν στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Ακόμη έλαβαν και 200 εισιτήρια που αφορούν στη first class. Αρκετοί φίλοι των Πειραιωτών θα ταξιδέψουν στη Γαλλία από την Ελλάδα, ενώ σημαντική είναι η ζήτηση και από ομογενείς της Γερμανίας.
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