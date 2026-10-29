Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος με ανατροπή πέρασε από το Βόλο με 3-1 και βλέπει πρόκριση, δείτε τα γκολ
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος με ανατροπή πέρασε από το Βόλο με 3-1 και βλέπει πρόκριση, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Κέρκεζ αν και βρέθηκε να χάνει στο 8ο λεπτό, γύρισε το ματς και ανέβηκε στην 5η θέση της League Phase
Ο Ατρόμητος αν και βρέθηκε να χάνει, γύρισε το ματς με το Βόλο και επικράτησε 3-1 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Κέρκεζ έφτασε τους έξι βαθμούς και ανέβηκε στην 5η θέση, καθώς έχει μικρότερη διαφορά τερμάτων αν και ίδιους βαθμούς με την ΑΕΚ.
Ο Βόλος στο ντεμπούτο του Γκαρίδο προηγήθηκε στο 8ο λεπτό, όταν ο Κόμπα έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Μεντίλ πάσαρε στον Χαραλαμπόγλου κι εκείνος με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Ο Ατρόμητος απάντησε άμεσα, με τρία γκολ σε λιγότερο από ένα τέταρτο. Στο 11’ ο Οφόρι συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη, με τον πρώτο να πλασάρει κάτω απ’ τα πόδια του Σιαμπάνη για το 1-1.
Δύο λεπτά αργότερα, ο Παπαδόπουλος έβγαλε τη σέντρα και ο Μουτουσαμί με κεφαλιά έκανε το 2-1. Στο 22’ ο Οφόρι γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή, με τον Ατζιάκουα να τη βρίσκει και να τη στέλνει στα δίχτυα.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι, όταν ο Κάργας ανέτρεψε τον Τσιλούλη, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τόσες φάσεις, ο Παπαδόπουλος προσπάθησε για το τέταρτο γκολ αλλά το πλασέ του έδιωξε ο Σιαμπάνης.
Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: 45’+1’ Κάργας, 55’ Γκονζάλες, 65’ Ουρτάδο, 78’ Κόμπα - 54’ Καραμάνης
Βόλος (Χαβιέ Γκαρίδο): Βόλος (Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Κατσικάς, Ατζιάκουα, Κάργας, Μεντίλ (46’ Νέγιου), Κόμπα, Μπούρνιτς (57’ Γκαμπριέλ), Λυκουρίνος (46’ Τασιούρας), Γκονζάλες (67’ Κρεσπί), Καμπέλα (46’ Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου.
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Κέρκεζ έφτασε τους έξι βαθμούς και ανέβηκε στην 5η θέση, καθώς έχει μικρότερη διαφορά τερμάτων αν και ίδιους βαθμούς με την ΑΕΚ.
Ο Βόλος στο ντεμπούτο του Γκαρίδο προηγήθηκε στο 8ο λεπτό, όταν ο Κόμπα έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Μεντίλ πάσαρε στον Χαραλαμπόγλου κι εκείνος με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Ο Ατρόμητος απάντησε άμεσα, με τρία γκολ σε λιγότερο από ένα τέταρτο. Στο 11’ ο Οφόρι συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη, με τον πρώτο να πλασάρει κάτω απ’ τα πόδια του Σιαμπάνη για το 1-1.
Δύο λεπτά αργότερα, ο Παπαδόπουλος έβγαλε τη σέντρα και ο Μουτουσαμί με κεφαλιά έκανε το 2-1. Στο 22’ ο Οφόρι γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή, με τον Ατζιάκουα να τη βρίσκει και να τη στέλνει στα δίχτυα.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι, όταν ο Κάργας ανέτρεψε τον Τσιλούλη, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τόσες φάσεις, ο Παπαδόπουλος προσπάθησε για το τέταρτο γκολ αλλά το πλασέ του έδιωξε ο Σιαμπάνης.
Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: 45’+1’ Κάργας, 55’ Γκονζάλες, 65’ Ουρτάδο, 78’ Κόμπα - 54’ Καραμάνης
Βόλος (Χαβιέ Γκαρίδο): Βόλος (Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Κατσικάς, Ατζιάκουα, Κάργας, Μεντίλ (46’ Νέγιου), Κόμπα, Μπούρνιτς (57’ Γκαμπριέλ), Λυκουρίνος (46’ Τασιούρας), Γκονζάλες (67’ Κρεσπί), Καμπέλα (46’ Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου.
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μουντές, Τσακμάκης, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Καραμάνης (86’ Περέα), Μουτουσαμί (32’ λ.τρ. Τσιγγάρας), Τσιλούλης (71’ Τσούμπερ), Οφόρι (71’ Σερζίνιο), Πνευμονίδης (86’ Κώτσης), Τσαντίλας.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1
Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 0-2
Μαρκό - Ολυμπιακός 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2
Παναθηναϊκός - Άρης 2-1
ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-0
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1
Βόλος - Ατρόμητος 1-3
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 9 (9-2)
2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)
3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)
4. ΑΕΚ 6 (11-4)
5. Ατρόμητος 6 (4-2)
6. Καλαμάτα 5 (5-3)
7. ΟΦΗ 4 (3-1)
8. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)
9. Κηφισιά 4 (4-4)
10. Άρης 4 (3-3)
11. ΑΕΛ 4 (2-5)
12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)
13. Βόλος 1 (5-8)
14. Μαρκό 1 (2-5)
15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)
16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)
* Στην παρένθεση τα γκολ
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (2/12/2026)
Άρης - Πανσερραϊκός
Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα - ΠΑΟΚ
Κηφισιά - ΑΕΛ
Νίκη Βόλου - Μαρκό
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΟΦΗ - Βόλος
ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1
Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 0-2
Μαρκό - Ολυμπιακός 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2
Παναθηναϊκός - Άρης 2-1
ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-0
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1
Βόλος - Ατρόμητος 1-3
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 9 (9-2)
2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)
3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)
4. ΑΕΚ 6 (11-4)
5. Ατρόμητος 6 (4-2)
6. Καλαμάτα 5 (5-3)
7. ΟΦΗ 4 (3-1)
8. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)
9. Κηφισιά 4 (4-4)
10. Άρης 4 (3-3)
11. ΑΕΛ 4 (2-5)
12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)
13. Βόλος 1 (5-8)
14. Μαρκό 1 (2-5)
15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)
16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)
* Στην παρένθεση τα γκολ
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (2/12/2026)
Άρης - Πανσερραϊκός
Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα - ΠΑΟΚ
Κηφισιά - ΑΕΛ
Νίκη Βόλου - Μαρκό
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΟΦΗ - Βόλος
ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα