Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Κύπελλο Ισπανίας: Ένα ολόκληρο χαμόν για κάθε παίκτη της Καταλαγιούδ αν αποκλείσει την Οσασούνα
Κύπελλο Ισπανίας: Ένα ολόκληρο χαμόν για κάθε παίκτη της Καταλαγιούδ αν αποκλείσει την Οσασούνα
Ο σύλλογος που αγωνίζεται στην 1η κατηγορία της Αραγονίας, υποδέχεται τους Βάσκους από τη La Liga και οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα επιπλέον... κίνητρο για να γράψουν ιστορία
Οι διοργανώσεις των κάθε λογής Κυπέλλων, όπως το Λιγκ Καπ στην Αγγλία με το πρόσφατο παράδειγμα της Φλίτγουντ Τάουν που απέκλεισε την περσινή πρωταθλήτρια Άρσεναλ στα πέναλτι, κάθε χρόνο προσφέρουν μοναδικές συγκινήσεις και εξαιρετικές ποδοσφαιρικές ιστορίες.
Μία απ' αυτές αφορά την Ατλέτικό Καλαταγιούδ, ομάδα της Περιφερειακής Κατηγορίας της Αραγονίας (Regional Preferente) η οποία ιδρύθηκε πριν από 31 χρόνια και ετοιμάζεται σήμερα το βράδυ για την μεγαλύτερη (έως τώρα) πρόκληση της ιστορίας της καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη για πρώτη φορά με σύλλογο της La Liga.
Έχοντας επιβιώσει στην προκριματική φάση, βρέθηκε στον 1ο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας και η κληρωτίδα της έφερε ως αντίπαλο την Οσασούνα προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας που εδρεύει στην ομώνυμη πόλη (απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Σαραγόσα).
Το δημοτικό γήπεδο San Íñigo μεταμορφώθηκε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης με τη χωρητικότητα του από τους 500 θεατές να εκτοξεύεται στις 3.000 (μπήκαν πέντε πρόσθετες λυόμενες κερκίδες), ενώ ο Δήμος έχει ναυλώσει λεωφορεία για να μεταφέρουν δωρεάν τον κόσμο στο γήπεδο από το κέντρο της πόλης.
Η Ατλέτικο να είναι μια ομάδα που απαρτίζεται κυρίως από φοιτητές, έναν μηχανικό αυτοκινήτων, έναν σχεδιαστή ρούχων, οικοδόμους, ενώ ο προπονητής της είναι καθηγητής σε σχολείο της πόλης που ζει και αναπνέει για το σημερινό ματς.
Κι αυτό επιβεβαιώνεται και από το «ξεχωριστό» πριμ που έταξε το κρεοπωλείο Carnicería Casa Pedro (ιδρύθηκε το 1965, αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιοχή για την κορυφαία ποιότητα των κρεάτων και των παρασκευασμάτων του), καθώς οι ιδιοκτήτες του υποσχέθηκαν να χαρίσουν από ένα ολόκληρο χαμόν (ιβηρικό παστό χοιρομέρι) σε καθέναν από τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου αν προκριθούν.
Μία απ' αυτές αφορά την Ατλέτικό Καλαταγιούδ, ομάδα της Περιφερειακής Κατηγορίας της Αραγονίας (Regional Preferente) η οποία ιδρύθηκε πριν από 31 χρόνια και ετοιμάζεται σήμερα το βράδυ για την μεγαλύτερη (έως τώρα) πρόκληση της ιστορίας της καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη για πρώτη φορά με σύλλογο της La Liga.
Έχοντας επιβιώσει στην προκριματική φάση, βρέθηκε στον 1ο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας και η κληρωτίδα της έφερε ως αντίπαλο την Οσασούνα προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας που εδρεύει στην ομώνυμη πόλη (απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Σαραγόσα).
Το δημοτικό γήπεδο San Íñigo μεταμορφώθηκε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης με τη χωρητικότητα του από τους 500 θεατές να εκτοξεύεται στις 3.000 (μπήκαν πέντε πρόσθετες λυόμενες κερκίδες), ενώ ο Δήμος έχει ναυλώσει λεωφορεία για να μεταφέρουν δωρεάν τον κόσμο στο γήπεδο από το κέντρο της πόλης.
Η Ατλέτικο να είναι μια ομάδα που απαρτίζεται κυρίως από φοιτητές, έναν μηχανικό αυτοκινήτων, έναν σχεδιαστή ρούχων, οικοδόμους, ενώ ο προπονητής της είναι καθηγητής σε σχολείο της πόλης που ζει και αναπνέει για το σημερινό ματς.
Κι αυτό επιβεβαιώνεται και από το «ξεχωριστό» πριμ που έταξε το κρεοπωλείο Carnicería Casa Pedro (ιδρύθηκε το 1965, αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιοχή για την κορυφαία ποιότητα των κρεάτων και των παρασκευασμάτων του), καθώς οι ιδιοκτήτες του υποσχέθηκαν να χαρίσουν από ένα ολόκληρο χαμόν (ιβηρικό παστό χοιρομέρι) σε καθέναν από τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου αν προκριθούν.
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