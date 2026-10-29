LaLiga - Κίνα: Μία κρίση πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Μία ατυχής δήλωση του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αποκάλεσε «Κινέζο δικτάτορα τον Μάο Τσετούνγκ» έχει προκαλέσει τεράστιους πονοκεφάλους στην ισπανική λίγκα





Το οικονομικό χάντικαπ με την Premier League ήταν τεράστιο κι ο Ισπανός τεχνοκράτης μπόρεσε σιγά, σιγά να μειώσει το χάσμα καταφέρνοντας να διεισδύσει μεταξύ άλλων και στην τεράστια αγορά της Ασίας και δη της







Το 2019 ο τότε γενικός διευθυντής των Χιούστον Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, ανάρτησε ένα tweet υποστηρίζοντας τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ.



Η αντίδραση του Πεκίνου ήταν άμεση καθώς κρατικοί φορείς και χορηγοί διέκοψαν αμέσως τις σχέσεις τους με το NBA, αποσύροντας μεταδόσεις, προϊόντα και συνεργασίες από την κινεζική αγορά, η οποία απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια στη λίγκα.







Τώρα σε ανάλογη θέση βρίσκεται η LaLiga μετά την ατυχή έμπνευση του



Ο ίδιος δεν κατονομάζει τον



Κλείσιμο Mbappé faces cancellation in China over “dictator” insult to founding father Mao Zedong Real Madrid and France forward Kylian Mbappé is facing severe backlash and demands for brands to cut ties in China over a “Chinese dictator” remark about the country’s founding father, Mao Zedong. The interview clip circulated online on October 26, triggering calls for a commercial boycott. https://t.co/nYkymX1Gyx — Shamim Zakaria (@shamimzakaria) October 27, 2026 Η οργή της Κίνας για τις δηλώσεις του Εμπαπέ ήταν τεράστια και παρά τη δημόσια συγγνώμη του Γάλλου άσου το κακό έχει γίνει με την ηγεσία της ισπανικής λίγκας να βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης καθώς η συγκεκριμένη χώρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές, με την οποία υπάρχουν πολλές ενεργές συμφωνίες.



Αυτό που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι η Κίνα έχει διακόψει τις διαφημιστικές συμφωνίες με τον ποδοσφαιριστή και έχει προκαλέσει ένα τηλεοπτικό «μαύρο» (blackout) του ισπανικού πρωταθλήματος στην επικράτειά της με τη LaLiga προσπαθεί να ανατρέψει την κατάσταση.



Από την αγορά της Κίνας το ισπανικό πρωτάθλημα αντλεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν (από την πώληση οπτικοακουστικών δικαιωμάτων, χορηγίες και συμφωνίες εκπαίδευσης/ακαδημιών και μια τέτοια απώλεια δεν καλύπτεται από τη μία στιγμή στην άλλη...



Από τη στιγμή που ο Χαβιέρ Τέμπας ανέλαβε την προεδρία της LaLiga επιδόθηκε σ' έναν τεράστιο αγώνα προκειμένου να καταστήσει το ισπανικό πρωτάθλημα ελκυστικο προϊόν για τις ξένες αγορές...Το οικονομικό χάντικαπ με την Premier League ήταν τεράστιο κι ο Ισπανός τεχνοκράτης μπόρεσε σιγά, σιγά να μειώσει το χάσμα καταφέρνοντας να διεισδύσει μεταξύ άλλων και στην τεράστια αγορά της Ασίας και δη της Κίνας Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του NBA αρκούσε μια ατυχής στιγμή για να προκαλέσει μία κρίση με οικονομική και διπλωματική χροιά.Το 2019 ο τότε γενικός διευθυντής των Χιούστον Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, ανάρτησε ένα tweet υποστηρίζοντας τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ.Η αντίδραση του Πεκίνου ήταν άμεση καθώς κρατικοί φορείς και χορηγοί διέκοψαν αμέσως τις σχέσεις τους με το NBA, αποσύροντας μεταδόσεις, προϊόντα και συνεργασίες από την κινεζική αγορά, η οποία απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια στη λίγκα.Ο κομισάριος του NBA Άνταμ Σίλβερ υπερασπίστηκε την ελευθερία του λόγου του Μόρεϊ, κάτι που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή στο Πεκίνο και άφησε τη λίγκα να αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές απώλειες (οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για χαμένα έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων).Τώρα σε ανάλογη θέση βρίσκεται η LaLiga μετά την ατυχή έμπνευση του Κιλιάν Εμπαπέ να αναφέρει ότι το meme που τον κάνει να γελά περισσότερο είναι εκείνο με «έναν τύπο, νομίζω κάποιον Κινέζο δικτάτορα. Το χρησιμοποιώ συνέχεια με τους φίλους μου».Ο ίδιος δεν κατονομάζει τον Μάο Τσετούνγκ , ωστόσο στο συγκεκριμένο σημείο της συνέντευξης εμφανίζεται εικόνα που παραπέμπει στον Κινέζο ηγέτη, με το πρόσωπο του ποδοσφαιριστή στη θέση του δικού του.Η οργή της Κίνας για τις δηλώσεις του Εμπαπέ ήταν τεράστια και παρά τη δημόσια συγγνώμη του Γάλλου άσου το κακό έχει γίνει με την ηγεσία της ισπανικής λίγκας να βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης καθώς η συγκεκριμένη χώρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές, με την οποία υπάρχουν πολλές ενεργές συμφωνίες.Αυτό που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι η Κίνα έχει διακόψει τις διαφημιστικές συμφωνίες με τον ποδοσφαιριστή και έχει προκαλέσει ένα τηλεοπτικό «μαύρο» (blackout) του ισπανικού πρωταθλήματος στην επικράτειά της με τη LaLiga προσπαθεί να ανατρέψει την κατάσταση.Από την αγορά της Κίνας το ισπανικό πρωτάθλημα αντλεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν (από την πώληση οπτικοακουστικών δικαιωμάτων, χορηγίες και συμφωνίες εκπαίδευσης/ακαδημιών και μια τέτοια απώλεια δεν καλύπτεται από τη μία στιγμή στην άλλη...

Πέρα όμως από τις κεντρικές συμφωνίες, υπάρχουν και οι ειχειρηματικές διασυνδέσεις των συλλόγων με την Κίνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι οι ομάδες με τη μεγαλύτερη παρουσία στη χώρα και οι μοναδικές που το brand τους μπορεί να ανταγωνιστεί αυτό της Premier League (που παραμένει η κυρίαρχη δύναμη). Αμφότερες όχι μόνο έχουν υπογράψει διαφημιστικές και χορηγικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, αλλά έχουν δώσει φιλικούς αγώνες και πραγματοποιήσει προετοιμασίες εκεί.



Δεν είναι όμως οι μοναδικές ομάδες που έχουν αναπτύξει οικονομικούς δεσμούς με τον ασιατικό γίγαντα. Η Μπέτις έχει ως χορηγό την Gree (με συμβόλαιο έως το 2027) και δημιούργησε ειδική φανέλα για τη γιορτή του Κινεζικού Νέου Έτους, ενώ πρόσφατα εγκαινίασε ακαδημία στο Νεϊτσιάνγκ.



Η Εσπανιόλ διατηρεί τη Kelme ως χορηγό και τη MaxHub ως επίσημο προμηθευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Rastar Group κατέχει το 16,45% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ο Μάο Γιε Γου, γεννημένος στην Κίνα αλλά κάτοικος Ισπανίας από 10 ετών, παραμένει CEO του συλλόγου. Διατηρούν επίσης ακαδημίες σε Σανγκάη, Τζινάν, Τσενγκντού και Γκουανγκτζού.



Η Βαλένθια διαθέτει περιφερειακές χορηγικές συμφωνίες στον τομέα του στοιχηματισμού και γιορτάζει τακτικά το Κινεζικό Νέο Έτος.



«Από τη LaLiga εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για τις δηλώσεις του Κιλιάν Εμπαπέ που προκάλεσαν δυσαρέσκεια και προσβολή στην Κίνα. Κατανοούμε τη ζημιά που προκλήθηκε και, εκ μέρους της LaLiga, θέλω να μεταφέρω τις ειλικρινείς μας συγγνώμες στον κινεζικό λαό», ανέφερε στην προσωπική του δήλωση ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, ζητώντας συγγνώμη πριν το κάνει ο Εμπαπέ!



Μάλιστα συναντήθηκε την Τρίτη με τον πρέσβη της Κίνας στην Ισπανία και επέμεινε στη διατήρηση των σχέσεων, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή η οργή των Κινέζων δε δείχνει να μετριάζεται.



«Οποιαδήποτε κουβέντα ή ενέργεια πληγώνει τα συναισθήματα του κινεζικού λαού θα βρεθεί αναπόφευκτα αντιμέτωπη με τη συλλογική απόρριψη όλων των τομέων της κινεζικής κοινωνίας. Θα ήταν καλό για τη Ρεάλ Μαδρίτης να εγκαταλείψει κάθε αυταπάτη περί του αντιθέτου», ανέφερε το μεσημέρι της Τετάρτης εκπρόσωπος του Ομίλου Μέσων Ενημέρωσης της Κίνας επιβεβαιώνοντας ότι διακόπτονται οι μεταδόσεις των αγώνων της LaLiga

Δημήτρης Τυχάλας 29.10.2026, 12:10 Thema Insights Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά. Η δύναμη της ευχής Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω Το μέλλον του περιβάλλοντος Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.