Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα πέρασε από την Χρυσούπολη, 2-0 τον Νέστο και είναι κοντά στην πρόκριση, δείτε τα γκολ
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα πέρασε από την Χρυσούπολη, 2-0 τον Νέστο και είναι κοντά στην πρόκριση, δείτε τα γκολ
Ο Μπολιβάρ και ο Μιράντα με πέναλτι ήταν οι σκόρερ των δύο γκολ για τους νικητές, που πλέον είναι κοντά στο να συνεχίσουν στο θεσμό
Η Καλαμάτα πέρασε με νίκη 2-0 από την Χρυσούπολη επί του Νέστου και πλέον είναι κοντά στην πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Η «Μαύρη Θύελλα» πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase μετά τις ισοπαλίες κόντρα στο Βόλο με 2-2 και την ΑΕΛ με 1-1.
Η Καλαμάτα είχε με τον Μπονέτο στο 19’ την καλύτερη φάση στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με τον Μπολιβάρ στο 51'. Ο Μιράντα με πέναλτι διαμόρφωσε στο 90’+2’ το τελικό 2-0.
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)
Κίτρινες: 76’ Μιγιένκα - 74’ Παναγιώτου
Νέστος Χρυσούπολης (Σάκης Παπαβασιλείου): Μούτσα, Τριμμάτης, Λυμπεράκης, Μιγιενγκά, Δερμιτζάκης (71’ Χάβος), Γιαξής (46’ Μεμέτογλου), Τουτόντα, Σταυρόπουλος, Στοΐλκοβιτς (46’ Βρύζας), Καντάβε (60’ λ.τρ. Δημητριάδης), Σέα (46’ Δερμιτζάκης).
Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου (75’ λ.τρ. Πέρεθ), Αλόνσο, Ντιαρά (46’ Κατάλντι), Λιατσικούρας, Χάμζα, Σουμαχόρο (59’ Καρεάτσο), Μπονέτο (60’ Μιράντα), Μπόλιβαρ (60’ Κουρμινόφσκι).
Η «Μαύρη Θύελλα» πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase μετά τις ισοπαλίες κόντρα στο Βόλο με 2-2 και την ΑΕΛ με 1-1.
Η Καλαμάτα είχε με τον Μπονέτο στο 19’ την καλύτερη φάση στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με τον Μπολιβάρ στο 51'. Ο Μιράντα με πέναλτι διαμόρφωσε στο 90’+2’ το τελικό 2-0.
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)
Κίτρινες: 76’ Μιγιένκα - 74’ Παναγιώτου
Νέστος Χρυσούπολης (Σάκης Παπαβασιλείου): Μούτσα, Τριμμάτης, Λυμπεράκης, Μιγιενγκά, Δερμιτζάκης (71’ Χάβος), Γιαξής (46’ Μεμέτογλου), Τουτόντα, Σταυρόπουλος, Στοΐλκοβιτς (46’ Βρύζας), Καντάβε (60’ λ.τρ. Δημητριάδης), Σέα (46’ Δερμιτζάκης).
Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου (75’ λ.τρ. Πέρεθ), Αλόνσο, Ντιαρά (46’ Κατάλντι), Λιατσικούρας, Χάμζα, Σουμαχόρο (59’ Καρεάτσο), Μπονέτο (60’ Μιράντα), Μπόλιβαρ (60’ Κουρμινόφσκι).
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