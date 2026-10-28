Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα πέρασε από την Χρυσούπολη, 2-0 τον Νέστο και είναι κοντά στην πρόκριση, δείτε τα γκολ
SPORTS
Καλαμάτα Νέστος Χρυσούπολης Κύπελλο Ελλάδας

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα πέρασε από την Χρυσούπολη, 2-0 τον Νέστο και είναι κοντά στην πρόκριση, δείτε τα γκολ

Ο Μπολιβάρ και ο Μιράντα με πέναλτι ήταν οι σκόρερ των δύο γκολ για τους νικητές, που πλέον είναι κοντά στο να συνεχίσουν στο θεσμό

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα πέρασε από την Χρυσούπολη, 2-0 τον Νέστο και είναι κοντά στην πρόκριση, δείτε τα γκολ
Η Καλαμάτα πέρασε με νίκη 2-0 από την Χρυσούπολη επί του Νέστου και πλέον είναι κοντά στην πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. 

Η «Μαύρη Θύελλα» πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase μετά τις ισοπαλίες κόντρα στο Βόλο με 2-2 και την ΑΕΛ με 1-1. 


Η Καλαμάτα είχε με τον Μπονέτο στο 19’ την καλύτερη φάση στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με τον Μπολιβάρ στο 51'. Ο Μιράντα με πέναλτι διαμόρφωσε στο 90’+2’ το τελικό 2-0.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

Κίτρινες: 76’ Μιγιένκα - 74’ Παναγιώτου

Νέστος Χρυσούπολης (Σάκης Παπαβασιλείου): Μούτσα, Τριμμάτης, Λυμπεράκης, Μιγιενγκά, Δερμιτζάκης (71’ Χάβος), Γιαξής (46’ Μεμέτογλου), Τουτόντα, Σταυρόπουλος, Στοΐλκοβιτς (46’ Βρύζας), Καντάβε (60’ λ.τρ. Δημητριάδης), Σέα (46’ Δερμιτζάκης).

Κλείσιμο
Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου (75’ λ.τρ. Πέρεθ), Αλόνσο, Ντιαρά (46’ Κατάλντι), Λιατσικούρας, Χάμζα, Σουμαχόρο (59’ Καρεάτσο), Μπονέτο (60’ Μιράντα), Μπόλιβαρ (60’ Κουρμινόφσκι).

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης