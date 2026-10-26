Εφιαλτικές στιγμές για τον Πέναντ: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο και χρειάστηκε να κάνει 50 ράμματα

«Ο Κινγκ δεν έπαθε τίποτα, παρά μόνο ένα μικρό δάγκωμα στο πόδι του, αλλά ήταν γεμάτος αίματα - τα οποία δεν ήταν δικά μου». «Εκείνη τη στιγμή ξέχασα την αγωνία που ένιωθα και η καρδιά μου ράγισε - αλλά όχι η καρδιά του Κινγκ».Η φωτογραφία που ανέβηκε στο Instagram δείχνει τον Πέναντ με έναν επίδεσμο στο πόδι, δίπλα στον Κινγκ σε έναν καναπέ, ενώ ο ίδιος ευχαρίστησε επίσης τη σύντροφό του, Μίμι Μοντγκόμερι, που τους φρόντισε.«Ο ήρωάς μου συνεχίζει να με προστατεύει και να με φροντίζει. Κινγκ, είσαι θρύλος, σε αγαπώ - ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Ευχαριστώ τη Μίμι Μοντγκόμερι που μας φρόντισε και τους δύο».Ο Πέναντ, ο οποίος εργάζεται ως σχολιαστής στο Talksport, πραγματοποίησε 231 συμμετοχές στην Premier League κατά τη διάρκεια της 19ετούς καριέρας του, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2018.Σε ηλικία 15 ετών, πριν ακόμη κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο, έγινε ο ακριβότερος νεαρός παίκτης στο αγγλικό ποδόσφαιρο, όταν μετακινήθηκε από τη Νοτς Κάουντι στην Άρσεναλ, σε μια συμφωνία ύψους 2,5 εκατομμυρίων λιρών.