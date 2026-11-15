Σκάνδαλο Nvidia: Ο αρχιτέκτονας του AI που εξέπεσε από... τριπλό έρωτα και ο πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

O Τζένσεν Χουάνγκ με την πέτρα του σκανδάλου, τη γοητευτική Κινέζα Αλις Χουάνγκ, που φέρεται ότι φρόντισε να φτάσουν στο Πεκίνο μικροτσίπ αξίας 7,5 δισ. δολαρίων



Η επόμενη μέρα



Ποιος ελέγχει τη Nvidia



Οι Κινέζοι κατάσκοποι

Τζένσεν Χουάνγκ Από τις τουαλέτες του Κεντάκι στην Τεχνητή Νοημοσύνη



Αλις Χουάνγκ: Η κατάσκοπος που ερωτεύτηκε



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Λόρι Χουάνγκ: Μπροστά της ένα διαζύγιο $75 δισ.

Το σκάνδαλο, που οδήγησε στην παραίτηση του Χουάνγκ μετά από 33 χρόνια στο τιμόνι της Nvidia, με την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες να αναλαμβάνει υπηρεσιακή CEO, έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις δήλωσε ότι στηρίζει θερμά τους περιορισμούς, κι έτσι το θέμα αποκτά δικομματική στήριξη. Προς το παρόν, αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις H200 στην Κίνα αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% των εσόδων της Nvidia. Η έκθεση της εταιρείας στην Κίνα, λοιπόν, είναι πλέον μικρή. Η πίεση που δέχεται από την Ουάσινγκτον, όμως, αυξάνεται.Από τα σενάρια που συζητούσαν οι αναλυτές, επικράτησε εκείνο της προσωρινής ηγεσίας από το εσωτερικό της εταιρείας. Η Κρες, 59 ετών, είναι οικονομική διευθύντρια από τον Σεπτέμβριο του 2013, με 25 χρόνια πορείας σε εταιρείες όπως η Microsoft, η Cisco και η Texas Instruments. Οι αναλυτές υποδέχθηκαν την επιλογή με προσωρινή ανακούφιση, όμως ορισμένοι σημειώνουν ότι δεν έχει τεχνικό υπόβαθρο μηχανικού. Για τη μόνιμη θέση ακούγονται ονόματα και από μέσα και από έξω. Από το εσωτερικό, πρώτος αναφέρεται ο Αϊαν Μπακ, 49 ετών. Είναι στην εταιρεία από το 2004 και θεωρείται ο εμπνευστής του CUDA, του λογισμικού που κρατά τους προγραμματιστές δεμένους με τα τσιπ της Nvidia. Από την αγορά αναφέρονται το πρώην στέλεχος της Nvidia και νυν επικεφαλής της Arm Ρενέ Χάας και η επικεφαλής της AMD Λίζα Σου. Από την πλευρά του, ο Τραμπ πρότεινε δημόσια τον Τιμ Κουκ.Η αποχώρηση του ιδρυτή επηρεάζει τα πάντα. Εχει εκτιμηθεί σε χρόνο προγενέστερο της παραίτησης ότι χωρίς τον Χουάνγκ η Nvidia θα άξιζε 30% λιγότερο. Αλλοι αναλυτές σημειώνουν ότι ο Χουάνγκ ήταν μια από τις πιο ισχυρές φωνές του κλάδου στην Ουάσινγκτον για τον κανονισμό και τη χρηματοδότηση του ΑΙ, και ένας από τους πιο ένθερμους υπέρμαχους των πωλήσεων στην Κίνα. Η ιστορία πάντως δεν έκλεισε. Το FBI συνεχίζει την έρευνα, η ομαδική αγωγή των μετόχων προχωρά, ο Χουάνγκ θα καταθέσει στο Κογκρέσο και τα νομοσχέδια για τις εξαγωγές τσιπ περιμένουν την ψήφισή τους.Εδώ πάντως, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος ελέγχει τη Nvidia. Ο ιδρυτής δεν είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη γενική συνέλευση (23 Μαρτίου 2026), οι μεγαλύτεροι μέτοχοι είναι η BlackRock με 7,43% και η Vanguard με 7,31%. Διαχειριστές κεφαλαίων, όπως η Fidelity και η State Street, έχουν ποσοστά γύρω στο 4%. Ο Χουάνγκ εξακολουθεί να ελέγχει το 3,58%, και είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος. Το μεγαλύτερο μέρος της θέσης αυτής βρίσκεται σε οικογενειακά καταπιστεύματα και εταιρείες που διαχειρίζεται μαζί με τη σύζυγό του. Πάντως η πραγματική εξουσία βρισκόταν στο διοικητικό συμβούλιο. Μέχρι την περασμένη Πέμπτη αποτελούνταν από 11 μέλη, από τα οποία τα δέκα θεωρούνταν ανεξάρτητα.Για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Κίνα είναι η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή. Ο επικεφαλής της αυστραλιανής υπηρεσίας ασφαλείας Μάικ Μπέργκες έχει πει ότι το Πεκίνο επιδίδεται στη μεγαλύτερη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία. Τι θέλει να μάθει το Πεκίνο; Οι υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως ακολουθούν σχεδόν ακριβώς τους βιομηχανικούς στόχους της χώρας: ημιαγωγούς και Τεχνητή Νοημοσύνη, κινητήρες αεροσκαφών, στρατιωτικά συστήματα και πληροφορίες για το ΝΑΤΟ. Ενας δεύτερος στόχος είναι η πολιτική επιρροή: σχέσεις με ανερχόμενους πολιτικούς και ανθρώπους που επηρεάζουν αποφάσεις.■ Η «φοιτήτρια» της Καλιφόρνιας. Η πιο γνωστή ανάλογη ιστορία είναι εκείνη της Φανγκ Φανγκ, μιας Κινέζας φοιτήτριας που μεταξύ 2011 και 2015 έχτισε σχέσεις με ανερχόμενους Αμερικανούς πολιτικούς. Χρησιμοποίησε εράνους για προεκλογικές καμπάνιες, φιλίες και ερωτικούς δεσμούς, και έφυγε από τις ΗΠΑ όταν το FBI άρχισε να ερευνά.* Ο κατάσκοπος των κινητήρων. Ο Σιου Γιαντζούν, στέλεχος της κινέζικης υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας, προσπάθησε να αποσπάσει μυστικά της GE Aviation για κινητήρες αεροσκαφών. Συνελήφθη στο Βέλγιο, εκδόθηκε στις ΗΠΑ και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση. Στην ίδια υπόθεση, ο φοιτητής Τζι Τσάοκουν καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια επειδή έδινε στην κινέζικη υπηρεσία στοιχεία για πιθανούς στόχους στρατολόγησης.■ Ο μηχανικός της Google. Ο Λινβέι Ντινγκ, πρώην μηχανικός λογισμικού της Google, ανέβασε σε προσωπικό του λογαριασμό εκατοντάδες αρχεία για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και τα τσιπ της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα έστηνε δική του εταιρεία στην Κίνα. Τον Ιανουάριο του 2026 κηρύχθηκε ένοχος για 14 πράξεις οικονομικής κατασκοπείας και κλοπής εμπορικών μυστικών. Ηταν η πρώτη καταδίκη που αφορούσε Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ.■ Η δικηγόρος του Λονδίνου. Τον Ιανουάριο του 2022 η βρετανική MI5 έστειλε στους βουλευτές σπάνια προειδοποίηση για τη δικηγόρο Κρίστιν Λι, ενημερώνοντάς τους ότι επιχειρούσε να επηρεάσει το βρετανικό Κοινοβούλιο για λογαριασμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες.■ Ο σμήναρχος του Καβουρίου. Η Ελλάδα απέκτησε τη δική της υπόθεση στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Ενας 50χρονος σμήναρχος, διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η CIA είχε ενημερώσει την ΕΥΠ δύο μήνες νωρίτερα. Ο αξιωματικός φέρεται να ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από Κινέζο χειριστή και ότι έδινε πληροφορίες που σχετίζονταν με το ΝΑΤΟ έναντι αμοιβής. Για την αποστολή τους χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό, ενώ φέρεται να είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλα στελέχη. Παραπέμφθηκε στο Αεροδικείο Αθηνών και αντιμετωπίζει κατηγορίες που προβλέπουν έως και ισόβια. Μία μέρα νωρίτερα, η εισαγγελία του Παρισιού είχε ανακοινώσει τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι, σε αντίστοιχη υπόθεση, και οι ελληνικές αρχές εξέταζαν αν υπήρχε σύνδεση.Ο Τζένσεν Χουάνγκ γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1963 στην Ταϊβάν και πέρασε τα παιδικά του χρόνια εκεί και στην Ταϊλάνδη. Η μητέρα του, για να τους προετοιμάσει για την Αμερική, διάλεγε κάθε μέρα δέκα τυχαίες λέξεις από το λεξικό και τις μάθαινε στους γιους της. Στα εννέα του οι γονείς τον έστειλαν με τον μεγαλύτερο αδελφό του στις ΗΠΑ, πουλώντας ό,τι είχαν για να πληρώσουν τα δίδακτρα. Το σχολείο που διάλεξαν, στο Ονάιντα του Κεντάκι, αποδείχθηκε ότι ήταν οικοτροφείο για «δύσκολα» παιδιά. Ο μικρός Τζένσεν καθάριζε τις τουαλέτες και μάθαινε να επιβιώνει. Οι γονείς του έφτασαν αργότερα και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Ορεγκον. Εκεί ο έφηβος Χουάνγκ δούλεψε σερβιτόρος στην αλυσίδα εστιατορίων Denny’s. Μπήκε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ορεγκον και γνώρισε τη Λόρι Μιλς, δύο χρόνια μεγαλύτερή του. Παντρεύτηκαν πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία τους και απέκτησαν δύο παιδιά.Μετά το πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού το 1984, δούλεψε στις LSI Logic και AMD και έκανε μεταπτυχιακό στο Στάνφορντ. Το 1993, τη μέρα που έκλεινε τα 30, έφυγε από την LSI για να συνιδρύσει τη Nvidia με τους Κρις Μαλαχόφσκι και Κέρτις Πριμ. Την ιδέα τη συζήτησαν σε ένα Denny’s του Σαν Χοσέ: τα βιντεοπαιχνίδια ήταν το πιο δύσκολο υπολογιστικό πρόβλημα και ταυτόχρονα μια τεράστια αγορά. Τα πρώτα χρόνια η εταιρεία έφτασε μια ανάσα από το λουκέτο. Την έσωσε ένα νέο τσιπ γραφικών το 1997, και το 1999 έβγαλε την GeForce 256, την οποία προώθησε ως την πρώτη GPU του κόσμου.Η μεγάλη στροφή ήρθε το 2006, όταν η Nvidia έβγαλε το CUDA, ένα λογισμικό που επέτρεψε στις κάρτες γραφικών να κάνουν επιστημονικούς υπολογισμούς. Το 2012, μια ομάδα ερευνητών εκπαίδευσε το νευρωνικό δίκτυο AlexNet σε κάρτες της Nvidia, και η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε το εργαλείο της. Οταν ήρθε το ChatGPT στα τέλη του 2022, η Nvidia είχε ήδη έτοιμα και τα τσιπ και το λογισμικό. Εγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε τα 4 και τα 5 τρισ. δολάρια στο χρηματιστήριο, και ο ιδρυτής της βρέθηκε με περιουσία 150 δισ. δολαρίων.Ηταν από τους λίγους ιδρυτές μεγάλων εταιρειών της Silicon Valley που παρέμεναν στο τιμόνι: διοίκησε την Nvidia αδιάκοπα επί 33 χρόνια, μέχρι την παραίτησή του στις 12 Νοεμβρίου 2026. Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν που φορούσε και εξακολουθεί να φοράει έγινε σήμα κατατεθέν, και το 2025 το περιοδικό «Time» τον συμπεριέλαβε στους «Αρχιτέκτονες του ΑΙ», το πρόσωπο της χρονιάς. Στις ομιλίες του σε φοιτητές επανέρχεται συχνά στην ίδια ιδέα: ότι ο χαρακτήρας χτίζεται μέσα από τις δυσκολίες. Στα 63 του, η φιλοσοφία αυτή δοκιμάζεται πλέον στην πράξη, έξω από την εταιρεία που ίδρυσε.Στο κέντρο του σκανδάλου βρίσκεται μια γυναίκα για την οποία δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Ταξιδιωτικά αρχεία των αμερικανικών αρχών την ταυτοποιούν ως Χουάνγκ Λε, 42χρονη Κινέζα πολίτη.Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην κινεζική κρατική τηλεόραση πριν στραφεί στα χρηματοοικονομικά. Ηταν στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας cloud της Σιγκαπούρης, που ήταν πελάτισσα της Nvidia. Η Megaspeed αγόρασε προηγμένα τσιπ αξίας 2 δισ. δολαρίων και οι Αμερικανοί ερευνητές υποψιάζονταν ότι κατέληξαν στην Κίνα. Η έρευνα του υπουργείου Εμπορίου σταμάτησε όταν ο γενικός σύμβουλος της Nvidia επικοινώνησε με τους πράκτορες και η υπόθεση πέρασε στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι τη στρατολόγησε το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Πού βρίσκεται σήμερα δεν είναι γνωστό και το Πεκίνο μιλά για συκοφαντία. Ωστόσο η Χουάνγκ προκύπτει ότι είχε εταιρική σχέση και με τη Huawei, τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Nvidia.Για σχεδόν δύο δεκαετίες ήταν το πρόσωπο που εξηγούσε τι μπορούν να κάνουν τα τσιπ της Nvidia για την Ιατρική. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μπήκε στην εταιρεία το 2008 με αποστολή να κάνει τις GPU βασικό εργαλείο της ιατρικής απεικόνισης.Σήμερα, στα 48 της, είναι αντιπρόεδρος Υγείας της εταιρείας. Οι «New York Times», επικαλούμενοι πέντε ανθρώπους που δούλεψαν στην εταιρεία, την κατονόμασαν ως το στέλεχος με το οποίο ο Χουάνγκ φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση, και έγραψαν ότι αναφερόταν απευθείας σε εκείνον. Καταγράφηκαν μάλιστα να είναι... διαχυτικοί και τρυφεροί μεταξύ τους σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ τον Μάρτιο, στο συνέδριο GTC. Ούτε η ίδια ούτε ο Χουάνγκ έχουν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς. Η αποκάλυψη αυτή έκρινε την τύχη του Χουάνγκ: το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδρίασε ως αργά το βράδυ και την επομένη ανακοίνωσε την παραίτησή του.Ο Τζένσεν και η Λόρι γνωρίστηκαν στις αρχές του ’80 και παντρεύτηκαν το 1985, οκτώ χρoνια πριν από την ίδρυση της Nvidia. Εχουν δύο παιδιά, που δουλεύουν και τα δύο στην Nvidia και, φυσικά, έχουν μετοχές σε αυτήν. Τώρα είναι η απατημένη σύζυγος.Αν και δημοσίως δεν έχει πει ούτε λέξη, όλοι θεωρούν ότι θα γίνει η... πιο πολύφερνη ζωντοχήρα του πλανήτη. Θα πάρει διαζύγιο; Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το αποφάσισε. Στη συγγνώμη του, ο Χουάνγκ εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεράσει η οικογένεια την προδοσία. Πόσο θα κόστιζε ένας χωρισμός; Το «Forbes» εκτιμά την περιουσία του ζευγαριού στα 155,2 δισ. δολάρια. Στην Καλιφόρνια ισχύει το διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα, οπότε η απιστία δεν της δίνει από μόνη της μεγαλύτερο μερίδιο. Μια μοιρασιά στη μέση θα σήμαινε περισσότερα από 75 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο διαζύγιο στην ανθρώπινη ιστορία.