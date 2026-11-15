Ασυνήθιστο σκηνικό στο Βίκος-Μαρούσι: Ο Παπαθεοδώρου πέταξε το πινακάκι του στο παρκέ, ο διαιτητής το πάτησε και έπεσε, βίντεο
SPORTS
Μαρούσι Βίκος Ιωαννίνων

Ασυνήθιστο σκηνικό στο Βίκος-Μαρούσι: Ο Παπαθεοδώρου πέταξε το πινακάκι του στο παρκέ, ο διαιτητής το πάτησε και έπεσε, βίντεο

Ο προπονητής του Αμαρουσίου ήταν έξαλλος με τους παίκτες του, έτσι πέταξε το πινακάκι του στο παρκέ με αποτέλεσμα ο διαιτητής να το πατήσει και αν πέσει

Ασυνήθιστο σκηνικό στο Βίκος-Μαρούσι: Ο Παπαθεοδώρου πέταξε το πινακάκι του στο παρκέ, ο διαιτητής το πάτησε και έπεσε, βίντεο
O Bίκος Ιωαννίνων αντιμετωπίζει το Μαρούσι για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου υπήρξε μια σπάνια σκηνή στο παιχνίδι.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εκνευρίστηκε με τους παίκτες του, με αποτέλεσμα να πετάξει το πινακάκι του στο παρκέ και τον διαιτητή να το πατάει και να πέφτει στο παρκέ.

Ως αποτέλεσμα αυτής του της κίνησης, ο προπονητής του Αμαρουσίου χρεώθηκε με τεχνική ποινή.

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